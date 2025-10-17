Programa Nota Fiscal Gaúcha adota login exclusivo via gov.br a partir de novembro

A Receita Estadual anuncia uma importante mudança no acesso ao Programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG): a partir de 3 de novembro, o login no site e no aplicativo será realizado exclusivamente por meio da conta gov.br . A medida segue o padrão já adotado em outros serviços do Estado, como os aplicativos do IPVA e do Servidor RS, e tem como principal objetivo aumentar a segurança no acesso aos dados dos cidadãos.
“A adoção do login exclusivo via gov.br no Nota Fiscal Gaúcha é mais um passo na transformação digital da Receita Estadual. Estamos comprometidos com a segurança dos dados dos cidadãos e com a modernização dos serviços públicos. Essa integração fortalece a confiança no sistema e amplia a proteção das informações pessoais”, destacou o subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira.
Com a nova autenticação, será necessário possuir uma conta gov.br com selo prata ou superior. O botão de login redirecionará automaticamente para o ambiente do gov.br, garantindo uma conexão segura e integrada às demais plataformas públicas. A autenticação também contará com verificação em dois fatores, ampliando a proteção das informações.
“O Nota Fiscal Gaúcha é um programa consolidado, referência nacional, e essa mudança para o login via gov.br reforça nosso compromisso com a segurança e a inovação. A autenticação mais robusta garante que o cidadão tenha acesso aos benefícios do programa com ainda mais proteção e confiabilidade”, afirma o coordenador do Nota Fiscal Gaúcha, Fernando Rodrigues dos Santos.
Transição para o novo sistema
Durante a transição para o novo sistema de login, os serviços acessados pelo login tradicional permanecerão disponíveis na versão atual do aplicativo até a liberação da nova versão. A versão atualizada do app, disponível para Android e iOS, está em processo de liberação e deverá estar disponível para atualização a partir da primeira semana de novembro. A atualização será obrigatória, e versões anteriores não serão mais aceitas após esse período.
Apesar da mudança no acesso, a contabilização das notas fiscais segue normalmente, tanto para participação nos sorteios mensais quanto para geração de desconto no IPVA.
Como criar uma conta no gov.br
Pronto! Sua conta estará ativa para acesso aos serviços digitais.
Como obter o selo prata na conta gov.br
Para aumentar o nível da conta de bronze para prata, o cidadão pode:
No aplicativo, basta clicar em “Aumentar nível” na tela inicial e seguir as instruções.
