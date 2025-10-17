Programa Nota Fiscal Gaúcha adota login exclusivo via gov.br a partir de novembro

A Receita Estadual anuncia uma importante mudança no acesso ao Programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG): a partir de 3 de novembro, o login no site e no aplicativo será realizado exclusivamente por meio da conta gov.br . A medida segue o padrão já adotado em outros serviços do Estado, como os aplicativos do IPVA e do Servidor RS, e tem como principal objetivo aumentar a segurança no acesso aos dados dos cidadãos.

“A adoção do login exclusivo via gov.br no Nota Fiscal Gaúcha é mais um passo na transformação digital da Receita Estadual. Estamos comprometidos com a segurança dos dados dos cidadãos e com a modernização dos serviços públicos. Essa integração fortalece a confiança no sistema e amplia a proteção das informações pessoais”, destacou o subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira.

Com a nova autenticação, será necessário possuir uma conta gov.br com selo prata ou superior. O botão de login redirecionará automaticamente para o ambiente do gov.br, garantindo uma conexão segura e integrada às demais plataformas públicas. A autenticação também contará com verificação em dois fatores, ampliando a proteção das informações.

“O Nota Fiscal Gaúcha é um programa consolidado, referência nacional, e essa mudança para o login via gov.br reforça nosso compromisso com a segurança e a inovação. A autenticação mais robusta garante que o cidadão tenha acesso aos benefícios do programa com ainda mais proteção e confiabilidade”, afirma o coordenador do Nota Fiscal Gaúcha, Fernando Rodrigues dos Santos.

Transição para o novo sistema

Durante a transição para o novo sistema de login, os serviços acessados pelo login tradicional permanecerão disponíveis na versão atual do aplicativo até a liberação da nova versão. A versão atualizada do app, disponível para Android e iOS, está em processo de liberação e deverá estar disponível para atualização a partir da primeira semana de novembro. A atualização será obrigatória, e versões anteriores não serão mais aceitas após esse período.

Apesar da mudança no acesso, a contabilização das notas fiscais segue normalmente, tanto para participação nos sorteios mensais quanto para geração de desconto no IPVA.

Como criar uma conta no gov.br

Acesse www.gov.br ou baixe o app gov.br (Android/iOS). Clique em “Criar conta” e informe seu CPF. Siga as instruções na tela para validar seus dados e criar uma senha.

Pronto! Sua conta estará ativa para acesso aos serviços digitais.

Como obter o selo prata na conta gov.br

Para aumentar o nível da conta de bronze para prata, o cidadão pode:

Realizar reconhecimento facial pelo app gov.br, comparando com a base da CNH.

Validar sua identidade via internet banking de um banco credenciado.

Utilizar login com usuário e senha doSistema de Gestão de Pessoas (Sigepe), se for servidor público federal.

No aplicativo, basta clicar em “Aumentar nível” na tela inicial e seguir as instruções.