Governo do Estado busca apoio federal para renovar frota e modernizar transporte metropolitano

O vice-governador Gabriel Souza se reuniu, na noite de quinta-feira (16/10), com o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, em Brasília (DF), pa...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
17/10/2025 às 12h09
Governo do Estado busca apoio federal para renovar frota e modernizar transporte metropolitano
Vice-governador Gabriel Souza se reúne com ministro Jader Barbalho Filho para tratar da concessão e aquisição de novos veículos -Foto: Gabriel Oliveira/Ministério das Cidades

O vice-governador Gabriel Souza se reuniu, na noite de quinta-feira (16/10), com o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, em Brasília (DF), para tratar da modernização do transporte público na Região Metropolitana. O principal tema do encontro foi a possibilidade de apoio federal para a renovação da frota de ônibus que atende ao sistema metropolitano, considerada essencial para melhorar a qualidade do serviço prestado à população.

Segundo Gabriel Souza, o Estado já está elaborando a modelagem para a futura licitação das linhas de transporte metropolitano, que atenderão a população de Porto Alegre e dos municípios próximos. “O governo do Estado está modelando a futura licitação das linhas de transporte metropolitano de Porto Alegre, e esse encontro com o ministro Jader foi importante para discutirmos a possibilidade de contar com aportes federais destinados à aquisição de novos ônibus, inclusive elétricos, com ar-condicionado e mais modernos, garantindo mais conforto e qualidade à população”. o vice-governador.

Gabriel também comentou que o governo estadual pretende realizar a modernização do transporte público nesta gestão. “A frota atual está bastante defasada e já passou da hora de fazermos essa renovação. O governador Eduardo Leite determinou que essa concessão será feita neste governo e estamos trabalhando firmemente para isso”, afirmouao final da reunião.

Atualmente, a idade média da frota metropolitana é de aproximadamente 13 anos. O Estado trabalha com a necessidade de renovar 379 veículos, sendo 240 até dezembro deste ano, em um investimento estimado em R$ 410,9 milhões.

Texto: Fábio Paiva/Escritório EBSB e Juliane Pimentel/Ascom GVG
Edição: Secom

