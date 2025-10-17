Confronto armado no Rio Uruguai entre argentinos e brasileiros

Integrantes da Prefectura Naval Argentina, base de Santo Tomé, entraram em confronto armado com um grupo de abigeatários brasileiros que navegavam em duas ou mais embarcações pelo rio Uruguai, já em território argentino. O tiroteio ocorreu no início da noite desta quarta-feira (15), na região conhecida como Ilha Santa Lucía, a cerca de 20 quilômetros de Santo Tomé, na província de Corrientes.

De acordo com informações divulgadas pela imprensa de Santo Tomé, a patrulha da Prefectura realizava fiscalização de redes de pesca ilegais quando foi surpreendida por disparos vindos das lanchas brasileiras. Os agentes reagiram, e houve intensa troca de tiros por vários minutos.

A principal suspeita é de que o grupo seja formado por contrabandistas e ladrões de gado que frequentemente atravessam o rio para o lado argentino com o objetivo de abater animais em propriedades rurais e transportar a carne para o Brasil. Fontes locais afirmam que a região é considerada uma área crítica de abigeato, com registros recorrentes de invasões e furtos de gado.

Apesar da gravidade do confronto, nenhum agente argentino ficou ferido. As autoridades reforçaram a presença de patrulhas no trecho do rio e investigam a identificação dos envolvidos. A hipótese de que os autores fossem pescadores foi inicialmente cogitada, mas perdeu força com o avanço das apurações.

O episódio acende um alerta sobre o aumento da violência de grupos criminosos que atuam na fronteira entre Argentina e Brasil.