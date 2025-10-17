Sexta, 17 de Outubro de 2025
Tenente Portela, RS
Confronto armado no Rio Uruguai entre argentinos e brasileiros

Prefectura Naval da Argentina enfrenta abigeatários em tiroteio na Ilha Santa Lucía, próximo a Santo Tomé

Por: Marcelino Antunes Fonte: Site Sb News/ Com informações Portal Urgente Santo Tomé
17/10/2025 às 10h46
Integrantes da Prefectura Naval Argentina, base de Santo Tomé, entraram em confronto armado com um grupo de abigeatários brasileiros que navegavam em duas ou mais embarcações pelo rio Uruguai, já em território argentino. O tiroteio ocorreu no início da noite desta quarta-feira (15), na região conhecida como Ilha Santa Lucía, a cerca de 20 quilômetros de Santo Tomé, na província de Corrientes.

 De acordo com informações divulgadas pela imprensa de Santo Tomé, a patrulha da Prefectura realizava fiscalização de redes de pesca ilegais quando foi surpreendida por disparos vindos das lanchas brasileiras. Os agentes reagiram, e houve intensa troca de tiros por vários minutos.

 A principal suspeita é de que o grupo seja formado por contrabandistas e ladrões de gado que frequentemente atravessam o rio para o lado argentino com o objetivo de abater animais em propriedades rurais e transportar a carne para o Brasil. Fontes locais afirmam que a região é considerada uma área crítica de abigeato, com registros recorrentes de invasões e furtos de gado.

 Apesar da gravidade do confronto, nenhum agente argentino ficou ferido. As autoridades reforçaram a presença de patrulhas no trecho do rio e investigam a identificação dos envolvidos. A hipótese de que os autores fossem pescadores foi inicialmente cogitada, mas perdeu força com o avanço das apurações.

 O episódio acende um alerta sobre o aumento da violência de grupos criminosos que atuam na fronteira entre Argentina e Brasil.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
