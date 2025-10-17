Carro roubado é encontrado completamente carbonizado em área de mata entre Passo Fundo e Ernestina

Na tarde desta quinta-feira (16), uma guarnição do 2° Esquadrão do 3° RPMon foi despachada pela Sala de Operações 190 para averiguar a localização do veículo que havia sido encontrado completamente carbonizado em uma área de mata às margens da ERS-153, próximo à entrada da comunidade de Santa Gema, entre Passo Fundo e Ernestina.

No local, os policiais constataram que se tratava do mesmo veículo atendido na noite de quarta-feira (15) pelo Corpo de Bombeiros Militar, que atuou no combate ao incêndio para evitar a propagação das chamas para a vegetação próxima.

Mesmo com a destruição causada pelo fogo, as placas permaneceram legíveis, permitindo a identificação do automóvel como um Renault/Sandero. Em consulta ao sistema do Detran, foi confirmada a existência de registro de furto/roubo às 21h30 de ontem (15/10/2025), na Rua Lindal Ferreira, no Loteamento Popular, em Passo Fundo.

Após a confirmação, a guarnição fez contato com a DPPA. Na sequência, foi solicitada a remoção do veículo pelo Auto Guincho Petrópolis, sendo o mesmo encaminhado ao pátio da empresa para os procedimentos legais.

A Polícia Civil irá investigar se o incêndio foi criminoso e se está diretamente ligado ao furto registrado horas antes.