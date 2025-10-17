Sexta, 17 de Outubro de 2025
16°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Carro sai da pista na ERS-155 próximo ao Posto São Pedro em Santo Augusto

Motorista perdeu o controle do veículo ao passar por trecho molhado, mas ninguém ficou ferido.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal O Celeiro
17/10/2025 às 09h30 Atualizada em 17/10/2025 às 09h44
Carro sai da pista na ERS-155 próximo ao Posto São Pedro em Santo Augusto
(Foto: Reprodução)

Na manhã desta sexta-feira (17), um veículo pertencente a uma empresa provedora de internet acabou saindo da pista na ERS-155, nas proximidades do Posto São Pedro em Santo Augusto.

Segundo informações de populares, o automóvel trafegava pela rodovia quando, ao passar ao lado de um caminhão, foi atingido por grande volume de água levantado pela pista molhada. A motorista acabou perdendo o controle do carro, que saiu da pista e parou às margens da rodovia.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O trânsito seguiu fluindo normalmente no trecho, mas o caso serve de alerta para os motoristas que trafegam pela região, especialmente em dias de chuva, quando a visibilidade e a aderência da pista ficam comprometidas.

 

 

.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Ilistrativa)
Fronteira Violenta Há 5 horas

Confronto armado no Rio Uruguai entre argentinos e brasileiros

Prefectura Naval da Argentina enfrenta abigeatários em tiroteio na Ilha Santa Lucía, próximo a Santo Tomé

 (Foto: Reprodução)
Veículo Incendiado Há 6 horas

Carro roubado é encontrado completamente carbonizado em área de mata entre Passo Fundo e Ernestina

Automóvel havia sido furtado na noite anterior e foi identificado graças às placas que resistiram ao fogo

 (Foto: Divulgação / Polícia Civil)
Crime Passional Há 7 horas

Homem é preso em flagrante após matar companheira com mais de 18 facadas em São Borja

Suspeito foi capturado pela Brigada Militar às margens da BR-472 e confessou o crime, alegando ter “perdido a cabeça” durante uma briga

 (Foto: Arte Sistema Província)
Violência Doméstica Há 8 horas

Miraguaí registra seis casos de estupro em Setembro; Cinco foram da mesma família

Balanço da SSP-RS aponta redução de ocorrências e destaca ausência de feminicídios; Miraguaí chama atenção por estupros concentrados em setembro

 (Foto: Divulgação Observador Regional)
Acidente Rodovia Há 18 horas

Veículo capota em saída de pista entre Miraguaí e Tronqueiras

Equipes de resgate atuam no local e ainda não há detalhes sobre o estado das vítimas.

Tenente Portela, RS
18°
Chuvas esparsas
Mín. 16° Máx. 19°
18° Sensação
1.57 km/h Vento
99% Umidade
100% (48.4mm) Chance chuva
05h56 Nascer do sol
18h43 Pôr do sol
Sábado
18° 12°
Domingo
19°
Segunda
20°
Terça
22°
Quarta
25° 11°
Últimas notícias
Câmara Há 19 minutos

Comissão aprova projeto que fixa norma de fábrica como padrão de segurança para motorista profissional
Senado Federal Há 19 minutos

Comissão Mista de Orçamento vota LDO na terça-feira
Saúde Há 33 minutos

Ministério da Saúde lança campanha de enfrentamento à sífilis
Agricultura Há 33 minutos

Epagri celebra 50 anos de pesquisa e debate os rumos da ciência agropecuária em seminário estadual
Tecnologia Há 48 minutos

ABB lança software de gestão para fabricação de celulose

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Em marcha ré para a missa”
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,41 -0,68%
Euro
R$ 6,31 -0,84%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,78%
Bitcoin
R$ 611,228,30 -1,38%
Ibovespa
142,949,02 pts 0.53%
Mega-Sena
Concurso 2928 (16/10/25)
14
24
29
32
46
48
Ver detalhes
Quina
Concurso 6854 (16/10/25)
08
42
53
65
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3514 (16/10/25)
01
03
04
05
06
08
10
12
13
16
17
20
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2836 (15/10/25)
15
20
24
26
27
46
47
50
51
54
55
56
58
59
66
82
85
88
90
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2873 (15/10/25)
11
19
25
26
29
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias