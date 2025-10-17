Carro sai da pista na ERS-155 próximo ao Posto São Pedro em Santo Augusto

Na manhã desta sexta-feira (17), um veículo pertencente a uma empresa provedora de internet acabou saindo da pista na ERS-155, nas proximidades do Posto São Pedro em Santo Augusto.

Segundo informações de populares, o automóvel trafegava pela rodovia quando, ao passar ao lado de um caminhão, foi atingido por grande volume de água levantado pela pista molhada. A motorista acabou perdendo o controle do carro, que saiu da pista e parou às margens da rodovia.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O trânsito seguiu fluindo normalmente no trecho, mas o caso serve de alerta para os motoristas que trafegam pela região, especialmente em dias de chuva, quando a visibilidade e a aderência da pista ficam comprometidas.

