Homem é preso em flagrante após matar companheira com mais de 18 facadas em São Borja

A Polícia Civil prendeu em flagrante Irenito Ramos, de 34 anos, suspeito de matar a companheira Nathiele Rodrigues Souza, de 37 anos, nesta quarta-feira (15), em São Borja. Segundo a investigação, em depoimento, ele disse que foi a mulher quem iniciou a briga e o ameaçou de morte com uma faca.

Ramos também contou que a companheira teria afirmado que falou com integrantes de uma facção para matá-lo. Durante a briga, ele desarmou Nathiele, pegou a faca e esfaqueou a vítima.

Conforme a delegada do caso, Elisandra Mattoso Batista, o suspeito desferiu entre dezoito a dezenove golpes de faca contra a vítima.

Como tudo aconteceu

O crime aconteceu na casa onde eles moravam juntos há dois meses. No local também residiam a mãe da Nathiele e as suas filhas gêmeas, que são de um outro relacionamento. Foi a mãe da vítima que encontrou o corpo e acionou a polícia.

— A avó saiu pra comprar fraldas. Quando retornou encontrou as meninas na cena do crime com o corpo da mãe se esvaindo em sangue. As crianças estavam chorando, chamando. Elas têm apenas dois anos, nem falam direito — descreveu Elisandra.

Ramos foi encontrado pela Brigada Militar enquanto caminhava às margens da BR-472, em direção a Itaqui e Uruguaiana.

De maneira informal, ele confessou o crime aos policiais, mas depois disse que não queria mais se declarar e que apenas tinha perdido a cabeça durante uma discussão.

Histórico do casal

Conforme a mãe da vítima, os dois já tinham um histórico de brigas constantes porque ele não estava trabalhando e não queria trabalhar. Apesar disso, não havia registro de medida protetiva ou histórico de violência junto à Polícia Civil.

As investigações apontaram que os dois são egressos do sistema prisional. Nathiele é natural de São Borja e Ramos, que é de Santa Maria, teria se mudado para lá para ficar junto com ela.

A delegada também informou que o suspeito já tinha um histórico de diversos crimes violentos, incluindo dois homicídios dolosos e uma tentativa de homicídio. Sua prisão preventiva foi pedida e ele deve passar por uma audiência de custódia ainda hoje.