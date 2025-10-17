Sexta, 17 de Outubro de 2025
16°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Homem é preso em flagrante após matar companheira com mais de 18 facadas em São Borja

Suspeito foi capturado pela Brigada Militar às margens da BR-472 e confessou o crime, alegando ter “perdido a cabeça” durante uma briga

Por: Marcelino Antunes Fonte: GZH
17/10/2025 às 09h01
Homem é preso em flagrante após matar companheira com mais de 18 facadas em São Borja
(Foto: Divulgação / Polícia Civil)

A Polícia Civil prendeu em flagrante Irenito Ramos, de 34 anos, suspeito de matar a companheira Nathiele Rodrigues Souza, de 37 anos, nesta quarta-feira (15), em São Borja. Segundo a investigação, em depoimento, ele disse que foi a mulher quem iniciou a briga e o ameaçou de morte com uma faca.

Ramos também contou que a companheira teria afirmado que falou com integrantes de uma facção para matá-lo. Durante a briga, ele desarmou Nathiele, pegou a faca e esfaqueou a vítima.

Conforme a delegada do caso, Elisandra Mattoso Batista, o suspeito desferiu entre dezoito a dezenove golpes de faca contra a vítima.

Como tudo aconteceu

O crime aconteceu na casa onde eles moravam juntos há dois meses. No local também residiam a mãe da Nathiele e as suas filhas gêmeas, que são de um outro relacionamento. Foi a mãe da vítima que encontrou o corpo e acionou a polícia.

— A avó saiu pra comprar fraldas. Quando retornou encontrou as meninas na cena do crime com o corpo da mãe se esvaindo em sangue. As crianças estavam chorando, chamando. Elas têm apenas dois anos, nem falam direito — descreveu Elisandra.

Ramos foi encontrado pela Brigada Militar enquanto caminhava às margens da BR-472, em direção a Itaqui e Uruguaiana.

De maneira informal, ele confessou o crime aos policiais, mas depois disse que não queria mais se declarar e que apenas tinha perdido a cabeça durante uma discussão.

Histórico do casal

Conforme a mãe da vítima, os dois já tinham um histórico de brigas constantes porque ele não estava trabalhando e não queria trabalhar. Apesar disso, não havia registro de medida protetiva ou histórico de violência junto à Polícia Civil.

As investigações apontaram que os dois são egressos do sistema prisional. Nathiele é natural de São Borja e Ramos, que é de Santa Maria, teria se mudado para lá para ficar junto com ela.

A delegada também informou que o suspeito já tinha um histórico de diversos crimes violentos, incluindo dois homicídios dolosos e uma tentativa de homicídio. Sua prisão preventiva foi pedida e ele deve passar por uma audiência de custódia ainda hoje.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Ilistrativa)
Fronteira Violenta Há 5 horas

Confronto armado no Rio Uruguai entre argentinos e brasileiros

Prefectura Naval da Argentina enfrenta abigeatários em tiroteio na Ilha Santa Lucía, próximo a Santo Tomé

 (Foto: Reprodução)
Veículo Incendiado Há 6 horas

Carro roubado é encontrado completamente carbonizado em área de mata entre Passo Fundo e Ernestina

Automóvel havia sido furtado na noite anterior e foi identificado graças às placas que resistiram ao fogo

 (Foto: Reprodução)
Acidente Rodoviário Há 6 horas

Carro sai da pista na ERS-155 próximo ao Posto São Pedro em Santo Augusto

Motorista perdeu o controle do veículo ao passar por trecho molhado, mas ninguém ficou ferido.

 (Foto: Arte Sistema Província)
Violência Doméstica Há 8 horas

Miraguaí registra seis casos de estupro em Setembro; Cinco foram da mesma família

Balanço da SSP-RS aponta redução de ocorrências e destaca ausência de feminicídios; Miraguaí chama atenção por estupros concentrados em setembro

 (Foto: Divulgação Observador Regional)
Acidente Rodovia Há 18 horas

Veículo capota em saída de pista entre Miraguaí e Tronqueiras

Equipes de resgate atuam no local e ainda não há detalhes sobre o estado das vítimas.

Tenente Portela, RS
18°
Chuvas esparsas
Mín. 16° Máx. 19°
18° Sensação
1.57 km/h Vento
99% Umidade
100% (48.4mm) Chance chuva
05h56 Nascer do sol
18h43 Pôr do sol
Sábado
18° 12°
Domingo
19°
Segunda
20°
Terça
22°
Quarta
25° 11°
Últimas notícias
Câmara Há 19 minutos

Comissão aprova projeto que fixa norma de fábrica como padrão de segurança para motorista profissional
Senado Federal Há 19 minutos

Comissão Mista de Orçamento vota LDO na terça-feira
Saúde Há 33 minutos

Ministério da Saúde lança campanha de enfrentamento à sífilis
Agricultura Há 33 minutos

Epagri celebra 50 anos de pesquisa e debate os rumos da ciência agropecuária em seminário estadual
Tecnologia Há 48 minutos

ABB lança software de gestão para fabricação de celulose

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Em marcha ré para a missa”
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,41 -0,68%
Euro
R$ 6,31 -0,84%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,78%
Bitcoin
R$ 611,228,30 -1,38%
Ibovespa
142,949,02 pts 0.53%
Mega-Sena
Concurso 2928 (16/10/25)
14
24
29
32
46
48
Ver detalhes
Quina
Concurso 6854 (16/10/25)
08
42
53
65
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3514 (16/10/25)
01
03
04
05
06
08
10
12
13
16
17
20
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2836 (15/10/25)
15
20
24
26
27
46
47
50
51
54
55
56
58
59
66
82
85
88
90
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2873 (15/10/25)
11
19
25
26
29
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias