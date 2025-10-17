Sexta, 17 de Outubro de 2025
Miraguaí registra seis casos de estupro em Setembro; Cinco foram da mesma família

Balanço da SSP-RS aponta redução de ocorrências e destaca ausência de feminicídios; Miraguaí chama atenção por estupros concentrados em setembro

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações Rádio Lider
17/10/2025 às 07h28 Atualizada em 17/10/2025 às 07h35
(Foto: Arte Sistema Província)

A Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul (SSP-RS) divulgou os dados consolidados da violência contra a mulher na Região Celeiro entre janeiro e setembro de 2025. Houve queda significativa nas ocorrências: foram 537 registros neste ano, contra 654 no mesmo período de 2024 — 117 casos a menos.

Entre os destaques positivos está a ausência total de feminicídios, tentados ou consumados. A maioria das ocorrências ainda envolve ameaças (349 casos), seguida por lesões corporais (169). Já os estupros somaram 19 registros, com setembro se sobressaindo negativamente: seis casos ocorreram em Miraguaí, sendo cinco dentro da mesma família, o que acende um alerta para a violência doméstica e a proteção de crianças e adolescentes.

Dez municípios ultrapassaram a média regional de 7,25 casos por mil mulheres. Miraguaí lidera proporcionalmente, com 18,02 casos por mil, seguido por Braga e Coronel Bicaco. Em números absolutos, Três Passos encabeça a lista com 97 ocorrências, 68 delas por ameaça.

Com metodologia adaptada para a baixa densidade populacional, a SSP-RS usa base de mil mulheres para calcular as taxas — e não por 100 mil habitantes, como no padrão estadual. A queda nos índices reflete o esforço conjunto de forças de segurança, centros de referência e redes de apoio na proteção das mulheres da região.



