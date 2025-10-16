Prefeito Arlei Tomazoni recebe convite para o 7º Festival de Cinema de Três Passos

Na manhã desta quinta-feira (16/10), o prefeito de Três Passos, Arlei Tomazoni, recebeu em seu gabinete a coordenadora do Movimento Pró-Arte, Elvídia Zamin, e o diretor da entidade, Clóvis Machado. Durante o encontro, foi entregue o convite oficial para que a Administração Municipal prestigie o 7º Festival de Cinema de Três Passos, que será realizado de 04 a 08 de novembro de 2025, no Cine Globo.

O prefeito foi convidado especialmente para participar da Abertura Oficial, no dia 06 de novembro, às 19h, e para realizar a entrega do troféu ao Melhor Curta do Festival, conforme o Júri Técnico, durante a Cerimônia de Premiação, no dia 08 de novembro, às 20h.

Arlei agradeceu o convite e parabenizou os organizadores pelo empenho e dedicação, destacando o papel do Movimento Pró-Arte na valorização da cultura local e na consolidação de Três Passos como referência regional em produções audiovisuais.

A programação do evento inclui homenagens a artistas locais, como Márcia do Canto e Jonatas Rubert, além da exibição de curtas da Mostra Competitiva e do filme convidado “Chibo”, premiado no Festival de Gramado 2024. O encerramento contará com a entrega dos troféus e uma confraternização na AABB, celebrando o sucesso do cinema regional.









