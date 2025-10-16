Sexta, 17 de Outubro de 2025
16°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Carf completa 100 anos e é homenageado em sessão especial do Senado

O Senado promoveu uma sessão especial nesta quinta-feira (16) para comemorar os 100 anos do Conselho de Administração de Recursos Fiscais (Carf). D...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
16/10/2025 às 19h15
Carf completa 100 anos e é homenageado em sessão especial do Senado
O Plenário do Senado durante a comemoração do centenário do Conselho de Administração de Recursos Fiscais (Carf), órgão vinculado ao Ministério da Fazenda - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

O Senado promoveu uma sessão especial nesta quinta-feira (16) para comemorar os 100 anos do Conselho de Administração de Recursos Fiscais (Carf). Durante a cerimônia, vários participantes afirmaram que as decisões desse órgão se caracterizam pela qualidade e pela busca da justiça fiscal.

De acordo com o site do Ministério da Fazenda, ao qual está vinculado, o Carf "tem como atribuição julgar em segunda instância conflitos entre o Estado e os contribuintes. Isso inclui os recursos e decisões de primeira instância, assim como os recursos de natureza especial, que tratem sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil".

O Carf teve origem no primeiro Conselho de Contribuintes, instalado em 14 de setembro de 1925, e adotou o nome e o formato atuais em 2009.

A sessão de comemoração dos 100 anos aconteceu a pedido ( RQS 557/2025 ) do senador Efraim Filho (União-PB). Ele presidiu a sessão.

Modelo institucional

Na abertura do evento, Efraim destacou que a longevidade do Carf é um sinal da resiliência das estruturas institucionais do país. Ele lembrou que o centenário do conselho ocorre no momento da implementação da reforma tributária.

— A relevância desta homenagem reside na conexão entre o passado e o futuro: para construir um novo e robusto edifício fiscal, é preciso compreender os alicerces que se provaram eficazes. O Carf representa esse tipo de alicerce: um modelo institucional testado por 100 anos que comprova a viabilidade de uma relação entre Estado e contribuinte baseada no diálogo técnico e na previsibilidade.

O senador acrescentou que a justiça fiscal se torna realidade por meio da composição do Carf — que tem participação paritária (igual, equilibrada) de representantes da Fazenda e dos contribuintes. Para Efraim, essa simetria conduz a um debate baseado em “argumentos técnicos, não na mera autoridade do Fisco”.

Para o senador Sergio Moro (União-PR), o Carf é uma instituição que deve ser honrada e prestigiada diante da complexidade da legislação tributária nacional.

— Fatos são examinados ali com bastante profundidade. (...) Pouca gente conhece tão bem o direito tributário no país quanto os auditores fiscais e os conselheiros do Carf.

10% do PIB

O presidente do Carf, Carlos Higino Ribeiro de Alencar, disse que a instituição enfrenta desafios relevantes para assegurar julgamentos “justos, transparentes e céleres” e atender às demandas da sociedade.

— Nós temos hoje cerca de 10% do PIB [Produto Interno Bruto] de contencioso: R$ 1,15 trilhão de contencioso apenas no Carf. É um grande desafio que temos de enfrentar o todo tempo.

Voto de desempate

Subsecretária de Tributação e Contencioso do Ministério da Fazenda, Cláudia Lúcia Pimentel Martins da Silva, ressaltou a importância da Lei 14.689, de 2023 , que teve origem no Projeto de Lei 2.384/2023 . Essa lei restabeleceu o voto de desempate a favor do governo nas votações do Carf.

— A lei reforça a confiança na atuação institucional do Carf e fortalece sua missão de assegurar justiça fiscal e previsibilidade.

A homenagem aconteceu a pedido do senador Efraim Filho. Ele disse que a longevidade do Carf é um sinal da resiliência das estruturas institucionais do país - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
A homenagem aconteceu a pedido do senador Efraim Filho. Ele disse que a longevidade do Carf é um sinal da resiliência das estruturas institucionais do país - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
O presidente da CPMI, Carlos Viana (centro), e Cícero Marcelino de Souza Santos (à direita) - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 5 horas

Viana: depoente admite que empresas ajudaram a movimentar R$ 300 milhões da Conafer

Ao responder aos parlamentares da CPMI do INSS, em depoimento nesta quinta-feira (16), Cícero Marcelino de Souza Santos admitiu que abriu empresas ...

 O presidente da CPMI, senador Carlos Viana (C) e Cícero Marcelino (D) - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 11 horas

CPMI: prestador de serviços diz que abriu empresas para atender a Conafer

A CPMI do INSS ouviu nesta quinta-feira (16) Cícero Marcelino de Souza Santos, ligado à Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreen...

 - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 11 horas

Girão pede a governo transferência de brasileira em estado vegetativo nos EUA

O senador Eduardo Girão (Novo-CE) defendeu, em pronunciamento na quarta-feira (15), que governo federal pague uma UTI (unidade de terapia intensiva...

 Também foi rejeitado o pedido de prisão do presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi) - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Senado Federal Há 12 horas

CPMI pedirá ao Coaf informações sobre Eli Cohen; convocação de Frei Chico é rejeitada

A CPMI do INSS aprovou nesta quinta-feira (16) requerimentos, a serem encaminhados ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), para q...

 Também foi rejeitado o pedido de prisão do presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi) - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Senado Federal Há 12 horas

CPMI pedirá à Coaf informações sobre Eli Cohen; convocação de Frei Chico é rejeitada

Em reunião nesta quinta-feira (16), a CPMI do INSS aprovou os requerimentos, a serem encaminhados ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras...

Tenente Portela, RS
18°
Chuvas esparsas
Mín. 16° Máx. 19°
18° Sensação
1.22 km/h Vento
97% Umidade
100% (48.4mm) Chance chuva
05h56 Nascer do sol
18h43 Pôr do sol
Sábado
18° 12°
Domingo
19°
Segunda
20°
Terça
22°
Quarta
25° 11°
Últimas notícias
Senado Federal Há 5 horas

Viana: depoente admite que empresas ajudaram a movimentar R$ 300 milhões da Conafer
Geral Há 5 horas

Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 48 milhões
Geral Há 5 horas

Veja regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Economia Há 5 horas

Vieira e Rubio dizem que Lula e Trump devem ter reunião em breve
Acidente Rodovia Há 7 horas

Veículo capota em saída de pista entre Miraguaí e Tronqueiras

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Em marcha ré para a missa”
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,44 -0,02%
Euro
R$ 6,37 0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 611,076,06 -2,05%
Ibovespa
142,200,02 pts -0.28%
Mega-Sena
Concurso 2928 (16/10/25)
14
24
29
32
46
48
Ver detalhes
Quina
Concurso 6854 (16/10/25)
08
42
53
65
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3514 (16/10/25)
01
03
04
05
06
08
10
12
13
16
17
20
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2836 (15/10/25)
15
20
24
26
27
46
47
50
51
54
55
56
58
59
66
82
85
88
90
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2873 (15/10/25)
11
19
25
26
29
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias