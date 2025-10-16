Jorginho Mello inaugura nova subestação da Celesc que vai atender mais de 14 mil clientes da Grande Florianópolis

Foto: Leo Munhoz / SECOM

Com um investimento total de quase R$ 37 milhões, o Governo de Santa Catarina e a Celesc inauguraram nesta quinta-feira, 16, a Subestação São José do Sertão do Maruim, localizada às margens da SC-281, no município de São José. A nova infraestrutura foi entregue pelo governador Jorginho Mello e chega para fortalecer o sistema elétrico da região da Grande Florianópolis atendendo a cerca de 14,5 mil unidades consumidoras, sendo 12,5 mil em São José e 2 mil em São Pedro de Alcântara, com foco especial no atendimento à crescente demanda industrial.

A obra faz parte de um conjunto de investimentos estratégicos voltados à modernização e expansão da rede elétrica catarinense. Somente na subestação, foram investidos R$ 23,4 milhões, com recursos financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). A linha de distribuição que conecta a nova unidade ao sistema elétrico estadual custou cerca de R$ 9,2 milhões, paga com recursos próprios da Celesc. Já a rede de distribuição associada demandou R$ 4,3 milhões.

“A infraestrutura em energia é prioridade do nosso Governo. A Celesc vem fazendo um trabalho de excelência, melhorando o alcance e principalmente a qualidade da energia entregue. A gente sabe que as indústrias precisam ter segurança de que o fornecimento não vai oscilar, nem cair para não comprometer a produção. E a chegada desta subestação é um passo decisivo para garantir energia de qualidade, atrair novas empresas e gerar empregos. São José e São Pedro de Alcântara agora têm uma estrutura à altura de seu potencial”, resumiu o governador Jorginho Mello.

Foto: Reprodução/Secom SC

A subestação foi construída em um terreno de 6.600 m² e conta com duas linhas de entrada de 138 kV, dois transformadores de 26 MVA e seis alimentadores de 13,8 kV, podendo ser ampliada conforme a necessidade.

O projeto contempla ainda a instalação futura de até quatro transformadores de 40 MVA e 18 alimentadores, além de bancos de capacitores para melhorar a qualidade da energia entregue. Com isso poderá atender 40 mil residências.

“Eu quero aqui aproveitar a oportunidade e agradecer ao governador Jorginho Mello pela obra. A cidade de São José tem crescido muito e vai crescer muito mais e o local de crescimento é essa área aqui. Então,mais do que nunca, nós temos que trabalhar na infraestrutura. A prefeitura tem feito a sua parte, o Governo do Estado também”, afirmou o prefeito de São José, Orvino Coelho de Ávila.

Mais segurança energética

Foto: Reprodução/Secom SC

Para o presidente da Celesc, Tarcísio Rosa, a nova unidade tem papel fundamental na segurança energética da região. “Estamos investindo onde é preciso. Essa subestação permitirá o alívio de carga das unidades Roçado e Palhoça Caminho Novo. Com isso, ampliamos a capacidade de atendimento e criamos as condições necessárias para o crescimento sustentável do setor industrial local”, explicou.

A linha de distribuição foi construída para atender à nova subestação secciona a LD 138 kV Palhoça Eletrosul – Florianópolis Capoeiras. São 2,5 km de extensão, em circuito duplo trifásico, com tecnologia de ponta, incluindo cabo condutor CA 636 MCM – Orchid e para-raios OPGW. A empreitada foi executada pela Engevolts, enquanto a subestação ficou sob responsabilidade da Quantum Engenharia.

A novidade é comemorada pelos empresários da região, como Wagner Agostinho de Bona da Mega Engenharia. Para ele, a qualidade da energia fornecida é fundamental para assegurar a aplicação de recursos privados. “Você precisa ter confiança, se você não tiver isso, não adianta. Você não vai ter a segurança de fazer um alto investimento uma vez que aquele equipamento possa vir a não operar da maneira eficiente que é esperado”, explica.

Além de reforçar o abastecimento dos bairros Picadas do Sul, Sertão do Maruim, Forquilhas, Lisboa, Ceniro Martins, Potecas, Estêvão e Colônia Santana, em São José, e Centro, Santa Tereza, Boa Parada, Vila Junkes e Fojocas, em São Pedro de Alcântara, a nova subestação elimina o risco iminente de esgotamento da capacidade de distribuição nessas áreas.