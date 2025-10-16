Sexta, 17 de Outubro de 2025
16°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Jorginho Mello inaugura nova subestação da Celesc que vai atender mais de 14 mil clientes da Grande Florianópolis

Foto: Leo Munhoz / SECOMCom um investimento total de quase R$ 37 milhões, o Governo de Santa Catarina e a Celesc inauguraram nesta quinta-feira, 16...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
16/10/2025 às 18h28
Jorginho Mello inaugura nova subestação da Celesc que vai atender mais de 14 mil clientes da Grande Florianópolis
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Leo Munhoz / SECOM

Com um investimento total de quase R$ 37 milhões, o Governo de Santa Catarina e a Celesc inauguraram nesta quinta-feira, 16, a Subestação São José do Sertão do Maruim, localizada às margens da SC-281, no município de São José. A nova infraestrutura foi entregue pelo governador Jorginho Mello e chega para fortalecer o sistema elétrico da região da Grande Florianópolis atendendo a cerca de 14,5 mil unidades consumidoras, sendo 12,5 mil em São José e 2 mil em São Pedro de Alcântara, com foco especial no atendimento à crescente demanda industrial.

A obra faz parte de um conjunto de investimentos estratégicos voltados à modernização e expansão da rede elétrica catarinense. Somente na subestação, foram investidos R$ 23,4 milhões, com recursos financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). A linha de distribuição que conecta a nova unidade ao sistema elétrico estadual custou cerca de R$ 9,2 milhões, paga com recursos próprios da Celesc. Já a rede de distribuição associada demandou R$ 4,3 milhões.

“A infraestrutura em energia é prioridade do nosso Governo. A Celesc vem fazendo um trabalho de excelência, melhorando o alcance e principalmente a qualidade da energia entregue. A gente sabe que as indústrias precisam ter segurança de que o fornecimento não vai oscilar, nem cair para não comprometer a produção. E a chegada desta subestação é um passo decisivo para garantir energia de qualidade, atrair novas empresas e gerar empregos. São José e São Pedro de Alcântara agora têm uma estrutura à altura de seu potencial”, resumiu o governador Jorginho Mello.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

A subestação foi construída em um terreno de 6.600 m² e conta com duas linhas de entrada de 138 kV, dois transformadores de 26 MVA e seis alimentadores de 13,8 kV, podendo ser ampliada conforme a necessidade. 

O projeto contempla ainda a instalação futura de até quatro transformadores de 40 MVA e 18 alimentadores, além de bancos de capacitores para melhorar a qualidade da energia entregue. Com isso poderá atender 40 mil residências.

“Eu quero aqui aproveitar a oportunidade e agradecer ao governador Jorginho Mello pela obra. A cidade de São José tem crescido muito e vai crescer muito mais e o local de crescimento é essa área aqui. Então,mais do que nunca, nós temos que trabalhar na infraestrutura. A prefeitura tem feito a sua parte, o Governo do Estado também”, afirmou o prefeito de São José, Orvino Coelho de Ávila.

Mais segurança energética

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Para o presidente da Celesc, Tarcísio Rosa, a nova unidade tem papel fundamental na segurança energética da região. “Estamos investindo onde é preciso. Essa subestação permitirá o alívio de carga das unidades Roçado e Palhoça Caminho Novo. Com isso, ampliamos a capacidade de atendimento e criamos as condições necessárias para o crescimento sustentável do setor industrial local”, explicou.

A linha de distribuição foi construída para atender à nova subestação secciona a LD 138 kV Palhoça Eletrosul – Florianópolis Capoeiras. São 2,5 km de extensão, em circuito duplo trifásico, com tecnologia de ponta, incluindo cabo condutor CA 636 MCM – Orchid e para-raios OPGW. A empreitada foi executada pela Engevolts, enquanto a subestação ficou sob responsabilidade da Quantum Engenharia.

A novidade é comemorada pelos empresários da região, como Wagner Agostinho de Bona da Mega Engenharia. Para ele, a qualidade da energia fornecida é fundamental para assegurar a aplicação de recursos privados. “Você precisa ter confiança, se você não tiver isso, não adianta. Você não vai ter a segurança de fazer um alto investimento uma vez que aquele equipamento possa vir a não operar da maneira eficiente que é esperado”, explica.

Além de reforçar o abastecimento dos bairros Picadas do Sul, Sertão do Maruim, Forquilhas, Lisboa, Ceniro Martins, Potecas, Estêvão e Colônia Santana, em São José, e Centro, Santa Tereza, Boa Parada, Vila Junkes e Fojocas, em São Pedro de Alcântara, a nova subestação elimina o risco iminente de esgotamento da capacidade de distribuição nessas áreas.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 5 horas

Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 48 milhões

Números sorteados foram: 14 - 24 - 29 - 32 - 46 - 48
Geral Há 5 horas

Veja regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola

Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Há 8 horas

Operação combate esquema de apostas online e lavagem de dinheiro no RJ

Grupo movimentou mais de R$ 130 milhões em três anos

 Setores de veículos e móveis lideram quedas; farmoquímicos e máquinas registram crescimento -Foto: Ascom Sefaz
Fazenda Há 9 horas

Indicadores mostram redução do ritmo de exportações da indústria no Estado após sobretaxa dos EUA

O governo do Estado, por meio da Receita Estadual, lançou nesta quinta-feira (16/10), durante a Mercopar, em Caxias do Sul, a primeira edição do Ín...

 (Foto: Imagem ilustrativa feita com IA)
Cinema Regional Há 9 horas

Prefeito Arlei Tomazoni recebe convite para o 7º Festival de Cinema de Três Passos

Prefeito recebe convite para prestigiar o 7º Festival de Cinema de Três Passos, que valoriza artistas locais e consolida o município como referência cultural.

Tenente Portela, RS
18°
Chuvas esparsas
Mín. 16° Máx. 19°
18° Sensação
1.22 km/h Vento
97% Umidade
100% (48.4mm) Chance chuva
05h56 Nascer do sol
18h43 Pôr do sol
Sábado
18° 12°
Domingo
19°
Segunda
20°
Terça
22°
Quarta
25° 11°
Últimas notícias
Senado Federal Há 5 horas

Viana: depoente admite que empresas ajudaram a movimentar R$ 300 milhões da Conafer
Geral Há 5 horas

Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 48 milhões
Geral Há 5 horas

Veja regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Economia Há 5 horas

Vieira e Rubio dizem que Lula e Trump devem ter reunião em breve
Acidente Rodovia Há 7 horas

Veículo capota em saída de pista entre Miraguaí e Tronqueiras

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Em marcha ré para a missa”
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,44 -0,02%
Euro
R$ 6,37 0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 611,076,06 -2,05%
Ibovespa
142,200,02 pts -0.28%
Mega-Sena
Concurso 2928 (16/10/25)
14
24
29
32
46
48
Ver detalhes
Quina
Concurso 6854 (16/10/25)
08
42
53
65
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3514 (16/10/25)
01
03
04
05
06
08
10
12
13
16
17
20
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2836 (15/10/25)
15
20
24
26
27
46
47
50
51
54
55
56
58
59
66
82
85
88
90
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2873 (15/10/25)
11
19
25
26
29
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias