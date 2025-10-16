Sexta, 17 de Outubro de 2025
EBC: Antonia Pellegrino recebe Prêmio Amigos do Cinema Infantil

Homenagem foi feita na 24ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
16/10/2025 às 16h23
EBC: Antonia Pellegrino recebe Prêmio Amigos do Cinema Infantil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

A diretora de Conteúdo e Programação da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Antonia Pellegrino, recebeu o Prêmio Amigos do Cinema Infantil, concedido pela 24ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis.

Feita no sábado (11), a homenagem reconhece a atuação de Pellegrino na consolidação de uma programação infantil de excelência na TV Brasil, além do impulso dado ao setor com o lançamento do edital de fomento Seleção TV Brasil.

Antonia recebeu o prêmio como uma celebração de sua trajetória e compromisso com o audiovisual, especialmente voltado ao público infantil.

“Eu digo que é a glória em vida porque a Mostra [de Cinema Infantil de Florianópolis] é a mais antiga voltada para o público infantil do país. Se existe uma cena especial para receber o Prêmio de Amiga do Cinema Infantil, é esta. Estou muito feliz e grata. E divido esse prêmio com toda a equipe que trabalha diariamente para que a gente alcance essa relevância”, afirmou emocionada.

A honraria destaca a liderança de Pellegrino na curadoria e no fortalecimento da faixa TV Brasil Animada , que hoje oferece 33 horas semanais de conteúdo infantil, sendo referência nacional na exibição de animações brasileiras. O conteúdo distribuído pela TV Brasil de segunda a sexta, das 7h às 12h30, combina produções em diferentes formatos, linguagens e estilos que fomentam aprendizado e entretenimento.

Segundo Pellegrino, o prêmio é resultado de "um trabalho coletivo, tanto de programação infantil quanto de curadoria para essa programação, além do investimento com os recursos do edital Seleção TV Brasil ”. O certame – que está em fase de avaliação dos recursos dos habilitados – destina R$ 30 milhões exclusivamente para projetos voltados ao público infantil e infantojuvenil.

Produções diversas

A TV Brasil Animada inclui obras aclamadas pelos telespectadores mirins e seus pais como as conhecidas animações Galinha Pintadinha Mini, Historietas Assombradas para Crianças Malcriadas, Meu AmigãoZão, Peixonauta e O Show da Luna! .

As atrações do canal oferecem diversão à criançada e aguçam a curiosidade com tramas fascinantes adaptadas à idade do público. Os desenhos animados em cartaz na telinha da TV Brasil incentivam o desenvolvimento dos jovens a partir de temas lúdicos que estimulam a criatividade.

A sessão infantil conta com recursos de acessibilidade como audiodescrição, legenda oculta, interpretação em Libras e dublagem. Um dos diferenciais da faixa é a ausência de publicidade que promova o consumismo.

Conteúdo independente

A TV Brasil apresenta desenhos como Sonhos e Sapatilhas, Palaloos e Lupita no Planeta de Gente Grande na faixa de programação infantil TV Brasil Animada. Essas atrações para a criançada são alguns dos conteúdos audiovisuais selecionados pela linha de fomento do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), através do Prodav TVs Públicas.

Apoiadora da produção independente, a TV Brasil é um dos canais que mais exibe conteúdo nacional dessa natureza. Com tradição em valorizar animações nacionais de qualidade para as novas gerações, o canal busca estimular novos realizadores no fomento ao mercado audiovisual do país.

Plataforma gratuita de streaming

As crianças ainda têm a possibilidade de conferir inúmeras produções infantis apresentadas pela emissora pública sob demanda no aplicativo TV Brasil Play que oferece acesso gratuito a muitos conteúdos temáticos para essa faixa etária.

A plataforma de streaming do canal permite acesso a uma seleção de animações, seriados e programas educativos a qualquer hora e em diferentes dispositivos. As famílias podem decidir quando e como acompanhar o conteúdo audiovisual.

O acervo disponível no app reúne grandes opções de entretenimento com animações diversificadas como as atrações nacionais A Turma do Pererê, Carrapatos e Catapultas, Igarapé Mágico, O Teco Teco e Tromba Trem , além de séries como Dango Balango , entre outras obras.

Além dos desenhos, o TV Brasil Play oferece conteúdos produzidos pela própria emissora que destacam assuntos como música e literatura. O streaming disponibiliza os programas ABZ do Ziraldo, Amigos do Pelotão, As Aventuras do Topetão, Cantos e Contos de São João com Bia Bedran, Coral Maluquinho, Música Animada, Palhaçaria, Trilhinha e Violúdio e os Instrumentos Exóticos .

Premiação

O Prêmio Amigos do Cinema Infantil foi criado em 2005 para homenagear pessoas que ajudam a desenvolver o cinema para crianças e jovens no Brasil. Lado a lado com Antonia, já foram contemplados nomes como o cartunista Ziraldo, o poeta Manoel de Barros e a diretora do Festival Internacional de Cinema Infantil, o FICI, Carla Camurati, entre outros.

DENGUE
