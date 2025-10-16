Colisão entre carro e caminhão deixa condutor ferido na BR-285

Uma grave colisão foi registrada na manhã desta quinta-feira, na BR 285, na saída de Passo Fundo para Carazinho. O acidente envolveu um GM Celta, com placas de Erechim e um caminhão baú carregado com baterias,o carro de passeio levava um reboque, o fato ocorreu por volta das 10h30.

O Celta trafegava no sentido Carazinho a Passo Fundo quando teria invadido a outra pista e colidido com o caminhão que vinha no sentido contrário. O Celta ficou completamente destruído, praticamente partido ao meio. O condutor, milagrosamente sobreviveu, mas com ferimentos. O motorista restou deitado ao lado do veículo destruído e foi socorrido pelo SAMU.

O motorista do caminhão baú não sofreu ferimentos.

A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência.