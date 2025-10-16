Quinta, 16 de Outubro de 2025
17°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo e parceiros irão promover mutirão de regularização fundiária em Alvorada, Pelotas e Rio Grande

O governo do Estado seguirá promovendo, na sexta (17/10) e no sábado (18/10), o processo de regularização fundiária de imóveis adquiridos por meio ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
16/10/2025 às 11h08
Governo e parceiros irão promover mutirão de regularização fundiária em Alvorada, Pelotas e Rio Grande
Bagé é um dos seis municípios que já receberam os mutirões de regularização de imóveis adquiridos -Foto: Andrei Kannenberg/Ascom Sehab

O governo do Estado seguirá promovendo, na sexta (17/10) e no sábado (18/10), o processo de regularização fundiária de imóveis adquiridos por meio da extinta Companhia de Habitação do Estado (Cohab-RS), desta vez em Alvorada, Pelotas e Rio Grande. Quase 5 mil contratos poderão ser regularizados nesses municípios, com isenção de taxas cartoriais, das 9h às 16h.

O Projeto Terra - Eu sou Cohab tem, na sua primeira etapa, o objetivo de regularizar imóveis em 13 municípios até o final do ano. Já foram atendidas cerca de 5 mil pessoas, contando os primeiros dois finais de semana e o atendimento-piloto realizado em Cachoeira do Sul. A iniciativa continua até o início de novembro em Passo Fundo, Guaíba, Canoas e Porto Alegre.

“A iniciativa tem como principal mérito a recuperação da dignidade das pessoas que passaram a vida em imóveis sem a garantia da posse”, destaca o titular da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab), Carlos Gomes.

Segundo ele, as parcerias são fundamentais para que os objetivos sejam alcançados. “Quando há união entre propósitos, a concretização de sonhos ocorre e nos permite levar mais segurança habitacional para os gaúchos. Nossa maior obra é cuidar das pessoas”, afirma.

O projeto é resultado de uma parceria entre governo do Estado, por meio da Sehab, Tribunal de Justiça (TJRS), Procuradoria-Geral do Estado (PGE-RS), Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, Colégio Notarial do Brasil/Seção RS, Colégio Registral do RS e o Instituto de Registro Imobiliário do RS (IRIRGS). Também participam das ações o Ministério Público do RS e o Comando Militar do Sul, prestando apoio aos mutirões.

Antes a maioria dos mutuários desistia no meio do processo por não ter recursos para pagar as taxas cartoriais. Agora, com esse projeto do governo e de seus parceiros, há isenção das taxas, e os mutuários conseguem a escritura definitiva de seus imóveis com mais agilidade.

Locais de atendimento na sexta (17) e no sábado (18), das 9h às 16h

  • Alvorada
    Núcleos: 11 de abril e Campos Verdes
    Local:Ginásio Municipal Tancredo Neves (av. Pres. Getúlio Vargas, 3.290 Bela Vista)
  • Rio Grande
    Núcleos: Parque Marinha, 307 da Cohab I, 190 da Cohab II e 307 da Cohab
    Local:Sede do Sest/Senat (r. das Galeras, 190 - Parque Marinha)
  • Pelotas
    Núcleo: Gabiroba
    Local: Estação Rodoviária de Pelotas - Segundo piso (av. Presidente João Goulart, 4.605 - Fragata)

Próximos locais e datas

  • Canoas - 31 de outubro e 1° de novembro
  • Passo Fundo - 31 de outubro e 1° de novembro
  • Guaíba - 7 e 8 de novembro
  • Porto Alegre - 7 e 8 de novembro

Texto: Liandro Lindner/Ascom Sehab
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 2 horas

Rio vai fiscalizar manobras perigosas de motoristas de aplicativo

Decreto foi publicado nesta quinta no Diário Oficial do município
Geral Há 3 horas

PF combate tráfico internacional de drogas no Aeroporto de Guarulhos

Policiais cumpriram 4 mandados de prisões preventivas e temporárias

 (Foto: Vanderlei Carvalho / Seguidor / Guia Crissiumal)
Raio Há 5 horas

Raio mata duas novilhas no interior de Horizontina

Os animais estavam próximos da cerca da divisa. O aparelho de choque foi completamente destruído pelo raio.
Geral Há 19 horas

Operação desarticula organização que produzia armas para facções do RJ

Esquema tinha capacidade de fabricar até 3,5 mil fuzis por ano
Geral Há 20 horas

Brasil tem mais nove casos de intoxicação por metanol, com três mortes

Pernambuco confirmou duas mortes, as primeiras fora de São Paulo

Tenente Portela, RS
20°
Chuvas esparsas
Mín. 17° Máx. 21°
21° Sensação
2.06 km/h Vento
96% Umidade
100% (44.09mm) Chance chuva
05h57 Nascer do sol
18h43 Pôr do sol
Sexta
19° 16°
Sábado
20° 11°
Domingo
20°
Segunda
22°
Terça
23°
Últimas notícias
Senado Federal Há 31 segundos

Juristas divergem sobre inclusão do direito digital no Código Civil
Tecnologia Há 15 minutos

IA é aplicada por healthtechs para suporte a famílias
Câmara Há 15 minutos

Comissão aprova prioridade para gestantes e lactantes no acesso a vacinas durante epidemias
Educação Há 15 minutos

Candidato pode consultar local de Prova Nacional Docente
Justiça Há 15 minutos

Barroso recebe alta médica após ser internado em Brasília

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Em marcha ré para a missa”
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,45 -0,10%
Euro
R$ 6,37 +0,27%
Peso Argentino
R$ 0,00 -5,26%
Bitcoin
R$ 625,517,98 -2,21%
Ibovespa
142,224,22 pts -0.27%
Mega-Sena
Concurso 2927 (14/10/25)
11
27
34
55
56
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6853 (15/10/25)
07
09
48
54
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3513 (15/10/25)
03
04
05
06
07
11
13
14
15
16
18
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2836 (15/10/25)
15
20
24
26
27
46
47
50
51
54
55
56
58
59
66
82
85
88
90
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2873 (15/10/25)
11
19
25
26
29
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias