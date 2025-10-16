Quinta, 16 de Outubro de 2025
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO

O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam analisados os vetos presidenciais à ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
16/10/2025 às 11h08
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Visão do painel eletrônico do Plenário da Câmara durante sessão do Congresso em junho deste ano - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam analisados os vetos presidenciais à Lei Geral do Licenciamento Ambiental (VET 29/2025) e o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLN 2/2025). Em nota, o presidente do Senado informa que o adiamento atende a pedido da liderança do governo no Congresso Nacional.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vetou 59 trechos ao sancionar a Lei 15.190, de 2025 , que estabelece sete tipos de licenças ambientais. Os trechos vetados tratam, por exemplo, da dispensa do licenciamento ambiental e função dos órgãos federais.

LDO

A sessão inicialmente analisaria também o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLN 2/2025). Antes de ir ao Plenário do Congresso, o projeto da LDO precisa passar pela Comissão Mista de Orçamento (CMO), o que foi adiado nesta semana . O relatório do deputado Gervásio Maia (PSB-PB) prevê superávit de R$ 34,3 bilhões em 2026, o equivalente a 0,25% do Produto Interno Bruto (PIB).

