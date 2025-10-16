Suspeito tenta fugir, mas é preso com cocaína em Frederico Westphalen

A Brigada Militar prendeu um homem de 30 anos por tráfico de drogas na manhã desta quarta-feira, 15, em Frederico Westphalen. A ação ocorreu na Linha Vilinha, durante patrulhamento do 37º Batalhão de Polícia Militar.

Ao avistar a guarnição, o suspeito tentou fugir após descartar um objeto branco no terreno, mas foi rapidamente contido. Com ele, foram apreendidas 15 buchas de substância análoga à cocaína, R$ 150 em dinheiro e um celular.

O indivíduo e o material foram levados à Delegacia de Polícia para o registro do flagrante.









