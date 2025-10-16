Quinta, 16 de Outubro de 2025
Suspeito tenta fugir, mas é preso com cocaína em Frederico Westphalen

Homem de 30 anos descartou droga ao ver a polícia, mas acabou capturado durante patrulhamento tático na manhã de quarta-feira

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações LA+
16/10/2025 às 07h36
A Brigada Militar prendeu um homem de 30 anos por tráfico de drogas na manhã desta quarta-feira, 15, em Frederico Westphalen. A ação ocorreu na Linha Vilinha, durante patrulhamento do 37º Batalhão de Polícia Militar.

Ao avistar a guarnição, o suspeito tentou fugir após descartar um objeto branco no terreno, mas foi rapidamente contido. Com ele, foram apreendidas 15 buchas de substância análoga à cocaína, R$ 150 em dinheiro e um celular.

O indivíduo e o material foram levados à Delegacia de Polícia para o registro do flagrante.




* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
