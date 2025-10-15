Quinta, 16 de Outubro de 2025
AVISO DE PAUTA: governador participa da inauguração de subestação da Celesc em São José

O governador Jorginho Mello e o presidente da Celesc, Tarcísio Rosa, inauguram nesta sexta-feira, 16, a subestação Sertão do Maruim, em São José. A...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
15/10/2025 às 18h58
Foto: Reprodução/Secom SC

O governador Jorginho Mello e o presidente da Celesc, Tarcísio Rosa, inauguram nesta sexta-feira, 16, a subestação Sertão do Maruim, em São José. Além da estrutura, serão inauguradas a linha de distribuição e as redes de distribuição associadas. A obra atenderá cerca de 14,5 mil unidades consumidoras, sendo 12,5 mil em São José e 2 mil em São Pedro de Alcântara.

O objetivo é fortalecer o sistema, modernizar e expandir a rede elétrica para atrair novas empresas e gerar empregos, atendendo à crescente demanda industrial da região.

Serviço

  • O quê:inauguração de nova subestação da Celesc em São José
  • Quando:quinta-feira, 16, a partir das 15h30
  • Onde: Rua Pedro Zeno dos Passos – Sertão do Maruim – São José
