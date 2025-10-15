AVISO DE PAUTA: governador participa da inauguração de subestação da Celesc em São José

O governador Jorginho Mello e o presidente da Celesc, Tarcísio Rosa, inauguram nesta sexta-feira, 16, a subestação Sertão do Maruim, em São José. Além da estrutura, serão inauguradas a linha de distribuição e as redes de distribuição associadas. A obra atenderá cerca de 14,5 mil unidades consumidoras, sendo 12,5 mil em São José e 2 mil em São Pedro de Alcântara.

O objetivo é fortalecer o sistema, modernizar e expandir a rede elétrica para atrair novas empresas e gerar empregos, atendendo à crescente demanda industrial da região.

Serviço