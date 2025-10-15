Canceladas votações em Plenário nesta quarta

As votações previstas para ocorrer em Plenário nesta quarta-feira (15) foram canceladas e serão retomadas na primeira sessão deliberativa da semana vem.

O anúncio foi feito pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, no início da Ordem do Dia — fase da sessão em que são discutidas e votadas as matérias incluídas na pauta. O senador não detalhou os motivos do cancelamento das votações.

Ao todo, a pauta de votações incluía quatro itens: