Zequinha homenageia Assembleia de Deus de Vigia (PA) e destaca força do agro

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (15), o senador Zequinha Marinho (Podemos-PA) homenageou a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Vigia de Nazaré (PA) que completou 90 anos de fundação. Ele destacou que a instituição se consolidou como referência religiosa e social na região, iniciada em 1936 e fortalecida em 1942 sob a liderança do pastor Manoel Ribeiro.

—Desde as primeiras sementes do evangelho, lançadas em 1936, e com a consolidação do trabalho em 1942 sob a liderança do Pastor Manoel Ribeiro, a igreja tem sido instrumento de Deus para a edificação de vidas na expansão do reino, alcançando diversas localidades vizinhas ali de Vigia, a cidade mais antiga do nosso estado— disse.

O senador também comentou os dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) sobre a safra de grãos 2025/2026. A projeção é de crescimento de 0,8% em relação ao ciclo anterior, com destaque para a soja, cuja produção pode chegar a 177,6 milhões de toneladas. Ele lembrou ainda a perspectiva de aumento nas exportações de milho e de manutenção da oferta interna de arroz.

—O Brasil segue como potência agrícola, alimentando o mundo e promovendo o desenvolvimento em todas as regiões do país. É fundamental que continuemos a apoiar nossos produtores, investir em infraestrutura, pesquisa e políticas públicas que garantam segurança jurídica e sustentabilidade no campo— afirmou.