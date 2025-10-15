Quinta, 16 de Outubro de 2025
O governo do Estado iniciou na segunda-feira (13/10), a distribuição de novos uniformes a todos os servidores da Polícia Penal. A primeira entrega ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
15/10/2025 às 16h59
Governo do Estado inicia entrega de novos uniformes aos servidores da Polícia Penal
A primeira entrega dos uniformes foi no Presídio Estadual de São Borja, na Fronteira Oeste -Foto: Jonathan Silva/Ascom Polícia Penal

O governo do Estado iniciou na segunda-feira (13/10), a distribuição de novos uniformes a todos os servidores da Polícia Penal. A primeira entrega foi no Presídio Estadual de São Borja, na Fronteira Oeste. A aquisição integra o investimento de mais de R$ 15 milhões da gestão Leite na compra de uniformes para a categoria.

Foram entregues calças táticas e blusas combat shirtna cor preta, com a nova identidade visual da Polícia Penal. Todas as peças são confeccionadas em tecido de alta resistência, com repelência a água e óleo, o que garante maior durabilidade e proteção em condições adversas, além de melhorar a performance física e propiciar mais funcionalidade e segurança.

De acordo com o secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo, Jorge Pozzobom, a chegada dos novos uniformes representa um avanço significativo. “É a primeira vez na história da Polícia Penal que os servidores receberão uniformes completos. Esta padronização torna a identidade da instituição ainda mais fortalecida e demonstra que o Estado tem investido no sistema prisional como um todo, buscando o seu constante aprimoramento”, afirmou.

As peças são em tecido de alta resistência, dando maior durabilidade e proteção, além de melhorar funcionalidade e segurança -Foto: Jonathan Silva/Ascom Polícia Penal

Já o superintendente da Polícia Penal, Sergio Dalcol, destaca que a entrega desses novos uniformes representa mais um passo importante no fortalecimento da instituição e na valorização dos servidores da Polícia Penal. “É com grande satisfação que realizamos, no interior do Estado, esta entrega de uniformes aos nossos servidores da 6ª Região Penitenciária. Este ato, que pode parecer simples, representa muito mais do que a entrega de uma vestimenta — ele simboliza a identidade, o pertencimento e o compromisso que marcam a trajetória da Polícia Penal”, disse o superintendente.

"Cada uniforme entregue reafirma a importância e a dignidade da função exercida por cada servidor, profissionais que garantem a ordem, a segurança e a execução da pena com responsabilidade e respeito às leis. Ela traduz a força e o orgulho de uma categoria que se consolida, de forma progressiva, como pilar fundamental da segurança pública no Rio Grande do Sul”, complementou Dalcol.

A aquisição integra o investimento de mais de R$ 15 milhões da gestão Leite na compra de uniformes para a categoria -Foto: Jonathan Silva/Ascom Polícia Penal


Valorização dos servidores

Além de São Borja, outras unidades da 6ª Região Penitenciária já começaram a receber os kits. Todos os demais servidores da Polícia Penal receberão, nas próximas semanas, os novos materiais. As novas peças entregues se somam a outros itens já disponibilizados, como as jaquetas impermeáveis e os coturnos táticos.

Da mesma forma, o Grupo de Ações Especiais (Gaes) da Polícia Penal também recebeu um novo uniforme completo e exclusivo, composto por coletes balísticos,combat t-shirt, balaclavas, calças, botas e cintos táticos.

Todos os demais servidores da Polícia Penal receberão, nas próximas semanas, os novos materiais -Foto: Jonathan Silva/Ascom Polícia Penal

Texto: Lucille Soares/ Ascom Polícia Penal
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
DENGUE
