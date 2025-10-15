Quarta, 15 de Outubro de 2025
Hugo Calderano e Bruna Takahashi são campeões do Pan-Americano nos EUA

A partir das 18h, mesatenistas também decidirão os títulos de simples

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
15/10/2025 às 16h59

O carioca Hugo Calderano e a paulista Bruna Takahashi são os novos campeões das Américas na dupla mistas do tênis de mesa. É o terceiro título da dupla, apelidada pelos torcedores de Calderashi, nesta temporada. Na final disputada noite de terça-feira (14), os brasileiros venceram com tranquilidade os porto-riquenhos Steven Moreno e Brianna Burgos por 3 sets a 0 (parciais de 11/5, 11/7 e 11/4) em pouco mais de 20 minutos de jogo.

"Foi um jogo muito bom, [estamos] muito felizes com esse título né, é um campeonato muito importante. Feliz com nossa performance ao longo do torneio e na final também”, comemorou Calderano, número 3 do mundo, ao lado de Takahashi (19ª no ranking feminino), em postagem nas redes sociais.

Mal deu tempo de comemorar. Na manhã desta quarta (15), os brasileiros competiram na simples e também avançaram às finais individuais. Calderano se classificou com vitória sobre o chileno Nicolas Burgos por 4 sets a 2 (11/5, 11/5, 11/6, 10/12, 9/11 e 11/5), mesmo placar do triunfo de Takahashi na semifinal contra a canadense MO Zhang, com parciais de 8/11, 11/7, 11/6, 9-11, 11/5 e 11/5.

As decisões de simples começam a partir das 18h (horário de Brasília). Atual tetracampeão consecutivo, Calderano vai brigar pelo hexa contra o vencedor da semi entre o argentino Horacio Cifuentes e o americano Kanak Jha. O primeiro título foi obtido pelo carioca em 2017.

Em busca do título inédito, Takahashi terá pela frente uma rival conhecida: a porto-riquenta Adriana Diaz, tricampeã do Pan. No histórico de 27 confrontos entre as duas, Diaz emplacou 17 vitórias.

Antes, a partir das 17h, os brasileiros Leonardo Iizuka e Guilherme Teodoro lutam pelo título de duplas masculinas contra os chilenos Nicolas Burgos e Gustavo Gomes.

A delegação brasileira conta com oito atletas no Pan-Americano (metade em cada gênero), que termina no próximo domingo (19).

DENGUE
