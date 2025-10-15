Paim destaca projeção de crescimento da economia do país acima da média regional

O senador Paulo Paim (PT-RS) ressaltou, em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (15), que as previsões do Banco Mundial indicam crescimento econômico acima da média regional para o Brasil. Segundo o parlamentar, o relatório estima expansão de 2,4% em 2025, enquanto a média da América Latina e do Caribe é de 2,3%. Para 2026 e 2027, as taxas projetadas são de 2,2% e 2,3%, respectivamente.

— É importante destacar que as projeções do Banco Mundial estão acima das estimativas do próprio Banco Central e do mercado financeiro, o que demonstra confiança internacional na condução política e econômica brasileira. Os resultados positivos não aparecem por acaso, eles refletem o conjunto de políticas que priorizam a retomada do emprego e da renda, o controle da inflação, a valorização do salário mínimo, o fortalecimento do mercado interno e o investimento em programas sociais e de infraestrutura — disse.

O senador acrescentou que a economia nacional vive um momento de recuperação, com queda no desemprego, aumento do poder de compra e maior confiança de investidores. Para ele, os dados demonstram que o país está em trajetória de crescimento com equilíbrio e inclusão.

— O crescimento sustentável deve caminhar lado a lado com a redução das desigualdades, com a valorização do trabalho e com o respeito ao meio ambiente. Essa é a base de um desenvolvimento verdadeiramente humano e justo. O Brasil tem tudo para continuar crescendo. E crescerá, crescerá muito mais, com estabilidade, uma democracia fortalecida, justiça social e desenvolvimento econômico — concluiu.