Tecnologia é ferramenta, não garantia de educação, diz Karnal

Ele participou do festival de inovação Rec’n’Play, em Recife

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
15/10/2025 às 16h19
Tecnologia é ferramenta, não garantia de educação, diz Karnal
© Luiz Santos/Porto Digital

O professor, historiador e influencer Leandro Karnal destacou nessa quarta-feira (15) os desafios da educação em um mundo hiperconectado. A palestra dele foi a mais disputada no primeiro dia da sétima edição do festival de inovação e tecnologia Rec’n’Play, em Recife (PE).

“Hoje eu posso acessar tudo que está em todas as bibliotecas do mundo, todas as obras de arte, todas as músicas de qualquer cidade. Mas o que está acontecendo é que, apesar disso, não temos mais gênios literários e artísticos do que há 50 anos?”, questionou.

A pergunta é retórica e já vem com a resposta.

“[A tecnologia] é uma ferramenta, não é uma garantia. Não é uma catapulta. Eu preciso sentar e ler. Eu tenho acesso aos livros da Faculdade de Direito de Recife, mas continuo como um aluno do século XIX: tendo que sentar e ler”.

Como professor, lembrou que os educadores precisam desenvolver habilidades para solucionar problemas inéditos.

“Pela primeira vez na história, meus alunos sabem mais do que eu. Você, professor, já pediu ajuda a um adolescente para arrumar um aparelho celular”, disse Karnal.

O historiador alertou sobre a necessidade de seguir produzindo conhecimento para não perder o domínio sobre as novas tecnologias: "Tem uma frase de um indiano que eu gosto muito, mora nos Estados Unidos: 'o futuro não será dominado pela IA [Inteligência Artificial]. Será dominado pelos que dominam a IA'. Ou seja, eu serei dominado por pessoas que se adiantaram a este processo".

Evento

O Rec'n'Play começou nesta quarta-feira (15). O público chegou já nas primeiras horas da manhã para as atividades do festival, que acontece no centro da capital pernambucana, conhecido como Recife antigo.

A fila para entrar no auditório do Cais do Sertão começou cedo. “Às 7h30 da manhã já começou a formar fila para uma palestra às 10h da manhã. Então, às 9h já não tinha mais como colocar as pessoas para dentro”, conta Raul Cavalcante, do Núcleo de Gestão do Porto Digital, organizadora do evento.

A advogada Raquel Mariche que chegou às 9h foi uma das últimas a conseguir uma vaga. “Normalmente eu trabalho e nem sempre consigo vir [para o Rec’n’Play], mas esse ano me programei para poder assistir o Karnal.”

Programação

A palestra foi um dos mais de 700 eventos previstos na programação do Rec'n'Play. A previsão dos organizadores é que as atividades, todas gratuitas, continuem sendo disputadas.

“A gente está na expectativa que esse ano ultrapasse os 90 mil [inscritos] do ano passado”, calcula Raul Cavalcante.

O Rec’n’Play acontece na região do Porto Digital, no Recife Antigo, com atividades espalhadas em 83 espaços em 30 prédios, além de sete palcos e outros 37 estandes de rua, batizadas no evento como ativações.

O festival é realizado pela Ampla Comunicação, Porto Digital e Sebrae Pernambuco.

* A repórter viajou a convite do Porto Digital

