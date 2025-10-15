Quinta, 16 de Outubro de 2025
12°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

CCT aprova outorgas a 12 emissoras de rádio em quatro estados

A Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) aprovou nesta quarta-feira (15) 12 pedidos de concessão e renovação de outorga para emissoras de rádio em ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
15/10/2025 às 13h43
CCT aprova outorgas a 12 emissoras de rádio em quatro estados
Relatores dos pedidos, os senadores Hamilton Mourão e Confúcio Moura na reunião da comissão - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

A Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) aprovou nesta quarta-feira (15) 12 pedidos de concessão e renovação de outorga para emissoras de rádio em quatro estados: Amazonas, Paraíba, Rio Grande do Sul e Roraima. Os pedidos (que tramitam como projetos de decreto legislativo) seguem agora para promulgação pela Presidência do Senado.

Alguns projetos se referem a serviços de radiodifusão comunitária, que são emissoras sem fins lucrativos, com alcance restrito a determinada comunidade e destinadas a integrar seus frequentadores e disseminar informações úteis. Nesses casos, a outorga ou renovação se dá por meio de autorização, que não exige licitação e pode ser revogada a qualquer tempo, sem indenização.

Um dos projetos aprovados ( PDL 468/2024 ) trata de nova outorga para serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada no município de Careiro da Várzea (AM), concedida ao Sistema de Comunicação Sol Ltda. Nesse caso, a modalidade de outorga é a permissão — que também permite revogação a qualquer tempo sem indenização, mas exige licitação.

A reunião desta quarta foi presidida pelo senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), vice-presidente da CCT.

Confira os pedidos aprovados:

Solicitante

Local

Relator

Modalidade

Tipo

Acauã Produções Culturais ( PDL 962/2021 )

Aparecida (PB)

Efraim Filho

Renovação

Autorização

Fundação José Leite de Oliveira ( PDL 234/2022 )

São José de Piranhas (PB)

Efraim Filho

Renovação

Autorização

Associação para o Desenvolvimento Comunitário de Mamanguape ( PDL 293/2023 )

Mamanguape (PB)

Efraim Filho

Renovação

Autorização

Associação Comunitária Rádio Golfinho FM ( PDL 422/2022 )

Imbé (RS)

Hamilton Mourão

Renovação

Autorização

Associação Barreirense de Cultura e Comunicação Social ( PDL 434/2022 )

Novo Barreiro (RS)

Hamilton Mourão

Renovação

Autorização

Associação Mãe Rainha ( PDL 441/2022 )

Independência (RS)

Hamilton Mourão

Renovação

Autorização

Associação Palmarense Rádio Comunitária ( PDL 230/2023 )

Palmares do Sul (RS)

Hamilton Mourão

Renovação

Autorização

Associação Comunitária Educativa e Cultural de Radiodifusão Glória Embratel ( PDL 237/2023 )

Porto Alegre (RS)

Hamilton Mourão

Renovação

Autorização

Associação Cultural União Comunitária Zona Sul ( PDL 239/2023 )

São Borja (RS)

Hamilton Mourão

Renovação

Autorização

Associação Cultural Rádio Comunidade São João FM ( PDL 431/2023 )

São João do Polêsine (RS)

Hamilton Mourão

Renovação

Autorização

Associação Comunitária de Radiodifusão Cruviana ( PDL 147/2025 )

Boa Vista (RR)

Hamilton Mourão

Nova outorga

Autorização

Sistema de Comunicação Sol Ltda. ( PDL 468/2024 )

Careiro da Várzea (AM)

Confúcio Moura

Nova outorga

Permissão

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 3 horas

Marinho: situação dos Correios demonstra má gestão das estatais

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (14), o senador Rogério Marinho (PL-RN), que é o líder da oposição na Casa, criticou a administraç...

 - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 4 horas

Marinho: situação dos Correios demonstra má gestão do governo com as estatais

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (14), o senador Rogério Marinho (PL-RN), que é o líder da oposição na Casa, criticou a administraç...

 - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 4 horas

Sergio Moro pede voto de louvor a María Corina Machado por Nobel da Paz

Em pronunciamento em Plenário nesta quarta-feira (15), o senador Sergio Moro (União-PR) elogiou a escolha de María Corina Machado, líder da oposiçã...

 - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 4 horas

Lucas Barreto homenageia professores e critica descaso com a educação

Ao destacar o Dia do Professor, o senador Lucas Barreto (PSD-AP) homenageou esses profissionais durante pronunciamento em Plenário nesta quarta-fei...

 - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 4 horas

Jorge Seif rebate críticas de Lula ao Congresso

Em pronunciamento nesta quarta-feira (15), o senador Jorge Seif (PL-SC) reagiu a declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que classific...

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 29°
22° Sensação
0.91 km/h Vento
82% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h58 Nascer do sol
18h42 Pôr do sol
Quinta
19° 16°
Sexta
19° 16°
Sábado
22° 15°
Domingo
20°
Segunda
22° 10°
Últimas notícias
Assistência Social Há 2 horas

Municípios da Região Celeiro são contemplados pelos programas Avançar Mais SUAS e Centro Dia para Pessoa Idosa
ERCO Há 2 horas

Frederico Westphalen sediou o 15º Encontro de Controle e Orientação do TCE-RS
Câmara Há 3 horas

Deputado detalha plano para aproximar a Câmara dos cidadãos em todo o Brasil
Saúde Há 3 horas

Governo acerta com empresa chinesa para produção de insulina no Brasil
Justiça Há 3 horas

Ex-subsecretário condenado pela máfia do ISS em SP é preso na Bahia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Em marcha ré para a missa”
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,45 -0,03%
Euro
R$ 6,35 -0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 643,498,33 +0,52%
Ibovespa
142,603,66 pts 0.65%
Mega-Sena
Concurso 2927 (14/10/25)
11
27
34
55
56
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6852 (14/10/25)
24
46
50
62
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3512 (14/10/25)
01
02
03
04
05
06
09
12
13
14
15
17
19
20
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2835 (13/10/25)
07
08
24
27
29
33
40
46
49
50
66
68
75
81
82
86
88
92
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2872 (13/10/25)
07
18
21
43
44
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias