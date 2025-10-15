Estado investe R$ 13,6 milhões em prédios públicos nos meses de agosto e setembro

O governo do Estado destinou R$ 13,6 milhões para a execução de obras em prédios públicos iniciadas nos meses de agosto e setembro. A fiscalização dos trabalhos é realizada pela Secretaria de Obras Públicas (SOP), com intervenções distribuídas em sete municípios. No levantamento, não houve inclusão de trabalhos realizados em escolas da Rede Estadual. No mesmo período, foram investidos R$ 140,3 milhões em 106 escolas.
Em agosto, Porto Alegre concentrou a maior parte dos investimentos, com cinco das sete obras em andamento e um total de R$ 9,2 milhões aplicados no município e R$ 10,7 milhões, no total. O destaque é o Comando-Geral do Corpo de Bombeiros, que recebe melhorias em duas frentes de trabalho, com a substituição do telhado, a instalação de calhas e forro e a manutenção das redes elétrica e hidráulica. O aporte para esta obra é de R$ 6,2 milhões. Ainda no período, Esteio e Montenegro receberam investimentos de R$ 123 mil e R$ 1,4 milhão, destinados ao Parque Estadual de Exposições Assis Brasil e ao Comando Regional de Polícia Ostensiva do Vale do Caí, respectivamente.
Em setembro, Uruguaiana foi o município que concentrou o maior investimento, com R$ 1,4 milhão destinado à ampliação do anexo feminino da Penitenciária Modulada Estadual (PMEU). Em seguida aparece Dom Pedrito, com R$ 427 mil aplicados no Presídio Estadual.
Na capital, três obras começaram: no 11º Batalhão da Polícia Militar, no Hospital Psiquiátrico São Pedro e no Centro de Material Bélico da Brigada Militar. Os municípios de Osório e de Guaíba também receberam investimentos, com melhorias na sede do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral e na sede da 12ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), respectivamente.
O crescimento dos valores destinados à infraestrutura demonstra a nova realidade financeira do Estado. Os investimentos resultam da recuperação da capacidade de investimento do governo.
Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio
Comando Regional de Polícia Ostensiva do Vale do Caí, em Montenegro
Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre
Comando Geral do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre
Departamento Administrativo da Brigada Militar, em Porto Alegre
Sede da Secretaria da Fazenda, em Porto Alegre
Presídio Estadual de Dom Pedrito, em Dom Pedrito
Sede da 12ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas, em Guaíba
Sede do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral, em Osório
Hospital Psiquiátrico São Pedro, em Porto Alegre
Centro de Material Bélico da Brigada Militar, em Porto Alegre
11º Batalhão da Polícia Militar de Porto Alegre, em Porto Alegre
Penitenciária Modulada Estadual de Uruguaiana, em Uruguaiana
Texto: Marluci Brock/Ascom SOP
Edição: Secom