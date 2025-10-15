Quarta, 15 de Outubro de 2025
Estado investe R$ 13,6 milhões em prédios públicos nos meses de agosto e setembro

O governo do Estado destinou R$ 13,6 milhões para a execução de obras em prédios públicos iniciadas nos meses de agosto e setembro. A fiscalização ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
15/10/2025 às 13h18
Estado investe R$ 13,6 milhões em prédios públicos nos meses de agosto e setembro
O Comando-Geral do Corpo de Bombeiros, em Porto Alegre, recebeu o maior investimento em agosto, com aporte de R$ 6,2 milhões -Foto: Pedro Maciel/SOP

O governo do Estado destinou R$ 13,6 milhões para a execução de obras em prédios públicos iniciadas nos meses de agosto e setembro. A fiscalização dos trabalhos é realizada pela Secretaria de Obras Públicas (SOP), com intervenções distribuídas em sete municípios. No levantamento, não houve inclusão de trabalhos realizados em escolas da Rede Estadual. No mesmo período, foram investidos R$ 140,3 milhões em 106 escolas.

Em agosto, Porto Alegre concentrou a maior parte dos investimentos, com cinco das sete obras em andamento e um total de R$ 9,2 milhões aplicados no município e R$ 10,7 milhões, no total. O destaque é o Comando-Geral do Corpo de Bombeiros, que recebe melhorias em duas frentes de trabalho, com a substituição do telhado, a instalação de calhas e forro e a manutenção das redes elétrica e hidráulica. O aporte para esta obra é de R$ 6,2 milhões. Ainda no período, Esteio e Montenegro receberam investimentos de R$ 123 mil e R$ 1,4 milhão, destinados ao Parque Estadual de Exposições Assis Brasil e ao Comando Regional de Polícia Ostensiva do Vale do Caí, respectivamente.

O Comando Regional de Polícia Ostensiva do Vale do Caí, em Montenegro, recebeu investimento de R$ 1,4 milhão -Foto: Leila Dipp/SOP
O Comando Regional de Polícia Ostensiva do Vale do Caí, em Montenegro, recebeu investimento de R$ 1,4 milhão -Foto: Leila Dipp/SOP

Em setembro, Uruguaiana foi o município que concentrou o maior investimento, com R$ 1,4 milhão destinado à ampliação do anexo feminino da Penitenciária Modulada Estadual (PMEU). Em seguida aparece Dom Pedrito, com R$ 427 mil aplicados no Presídio Estadual.

Na capital, três obras começaram: no 11º Batalhão da Polícia Militar, no Hospital Psiquiátrico São Pedro e no Centro de Material Bélico da Brigada Militar. Os municípios de Osório e de Guaíba também receberam investimentos, com melhorias na sede do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral e na sede da 12ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), respectivamente.

O crescimento dos valores destinados à infraestrutura demonstra a nova realidade financeira do Estado. Os investimentos resultam da recuperação da capacidade de investimento do governo.

Agosto

Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio

  • Investimento: R$ 123 mil
  • Obra: manutenção nas instalações elétricas do Pavilhão da Agricultura Familiar

Comando Regional de Polícia Ostensiva do Vale do Caí, em Montenegro

  • Investimento: R$ 1,4 milhão
  • Obra: demolição dos telhados com estrutura de madeira e telhas de fibrocimento e construção de cobertura em estrutura metálica e telhas metálicas

Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre

  • Investimento: R$ 21 mil
  • Obra: reforma da cobertura dos prédios 2 e 3

Cobertura do prédio do Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, está em reforma -Foto: Diego Faria/SOP
Cobertura do prédio do Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, está em reforma -Foto: Diego Faria/SOP

Comando Geral do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre

  • Investimento: R$ 6,2 milhões
  • Obra: substituição do telhado, das vigas e das tesouras por estrutura metálica e telha de aluzinco com isolamento térmico, colocação de calhas e do forro, manutenção da rede elétrica e hidráulica e reforma dos sistemas de calhas no telhado do prédio do quartel do comando geral.

Departamento Administrativo da Brigada Militar, em Porto Alegre

  • Investimento: R$ 3 milhões
  • Obra: reforma da cobertura, calçamento e cercamento do complexo do departamento administrativo

O Departamento Administrativo da Brigada Militar, em Porto Alegre, passa por manutenção -Foto: Marcelo Frantz/SOP
O Departamento Administrativo da Brigada Militar, em Porto Alegre, passa por manutenção -Foto: Marcelo Frantz/SOP

Sede da Secretaria da Fazenda, em Porto Alegre

  • Investimento: R$ 18,3 mil
  • Obra: manutenção dos portões de serviço

Setembro

Presídio Estadual de Dom Pedrito, em Dom Pedrito

  • Investimento: R$ 427 mil
  • Obra: reforma da galeria A

Sede da 12ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas, em Guaíba

  • Investimento: R$ 27 mil
  • Obra: manutenção na cobertura e cozinha

Sede do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral, em Osório

  • Investimento: R$ 101 mil
  • Obra: manutenção das instalações elétricas

Hospital Psiquiátrico São Pedro, em Porto Alegre

  • Investimento: R$ 284 mil
  • Obra: construção do abrigo temporário de resíduos

Centro de Material Bélico da Brigada Militar, em Porto Alegre

  • Investimento: R$ 218 mil
  • Obra: manutenção das instalações elétricas

11º Batalhão da Polícia Militar de Porto Alegre, em Porto Alegre

  • Investimento: R$ 402 mil
  • Obra: manutenção das instalações elétricas

Penitenciária Modulada Estadual de Uruguaiana, em Uruguaiana

  • Investimento: R$ 1,4 milhão
  • Obra: reforma no Módulo da Brigada Militar para abrigar o Anexo Feminino na Penitenciária Modulada Estadual de Uruguaiana

Texto: Marluci Brock/Ascom SOP
Edição: Secom

