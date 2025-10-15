Gabriel Souza destaca potencial de inovação do Rio Grande do Sul na abertura da 34ª Mercopar

Em seu discurso, Gabriel Souza lembrou o destaque do Estado em inovação e os investimentos do governo na área -Foto: Bruno Todeschini/Divulgação

O vice-governador Gabriel Souza esteve em Caxias do sul nesta terça-feira (14/10), onde participou da abertura da 34ª Mercopar, a maior feira de inovação industrial da América Latina, realizada no Centro de Feiras e Eventos da Festa da Uva. Também estavam presentes os secretários de Inovação, Ciência e Tecnologia, Simone Stülp, e de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, além do presidente do Sistema Fiergs, Claudio Bier, e do diretor-presidente do Sebrae Nacional, Décio Lima.

Gabriel destacou a posição do Rio Grande do Sul no ranking nacional de inovação e os esforços do governo do Estado para investimento na área. “Apesar das adversidades, como as enchentes e as desigualdades regionais, somos o primeiro Estado brasileiro em inovação no ranking nacional promovido pelo Centro de Liderança Pública (CLP). Temos mais de 20 parques tecnológicos, sendo que dois deles estão entre os melhores do Brasil, o Tecnosinos e o Tecnopuc. Temos a melhor universidade federal e a melhor universidade privada do Brasil. Depois de muito trabalho para colocar as contas do Estado em dia, investimos R$ 360 milhões este ano em ciência, pesquisa e inovação, valor cinco vezes superior à média histórica de repasses nesta área no Estado”, apontou o vice-governador.

Segundo Bier, a parceria com o Sebrae na realização da Mercopar, que já dura seis anos, colaborou para torná-la a maior feira de inovação industrial da América Latina. “A Mercopar já foi realizada em tempos de prosperidade, tempos de pandemia, crises climáticas, momentos de recuperação. Em todos eles, a indústria gaúcha se manteve forte, e é essa força que nos permite liderar sua transformação com os olhos no amanhã. O setor representa 27% do PIB do Rio Grande Sul e 98% são micro e pequenas empresas. Aumentar a produtividade e a inovação é o caminho. A Mercopar é a vitrine dessa transformação”, enfatizou.

Já Lima falou sobre a importância da indústria gaúcha para a economia brasileira. “Aqui estão unidos aqueles que produzem processos que não são o futuro, mas já são o presente, com resultados fantásticos para a economia brasileira. Esse é o grande desafio hoje, a retomada do modelo da industrialização para que a gente possa agregar mais valor à economia brasileira. Mas mais do que isso, é também uma expressão da resiliência daquilo que é o próprio povo do Rio Grande do Sul”, apontou.

Gabriel Souza e autoridades caminharam pelos corredores da feira e visitaram estandes -Foto: Bruno Todeschini/Divulgação

A Mercopar é uma realização do Sistema Fiergs e do Sebrae RS para fomentar negócios, antecipar tendências e ser fonte de conteúdo técnico para os segmentos da indústria, empreendedorismo e inovação. A edição deste ano ocorre de 14 a 17 de outubro.

Incentivos do governo do Estado à Mercopar

A exemplo de anos anteriores, o governo do Estado está colaborando com a edição 2025 da Mercopar por meio das secretarias de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict) e de Desenvolvimento Econômico (Sedec).

A Sict está investindo R$ 110 mil na locação de um espaço que abrigará 30 startups, selecionadas a partir de edital do Sebrae. Para a secretária Simone, este é um momento de comemorar os avanços em inovação no Rio Grande do Sul, especialmente no setor industrial. “Na Mercopar, temos um espaço para startups, em parceria com o Sebrae e estamos voltados para as tecnologias portadoras de futuro, com temas ligados a energias renováveis, semicondutores, entre outros", frisou.

Já a Sedec selecionou 31 micro e pequenas empresas gaúchas para participarem da feira. Os empreendimentos estarão no estande coletivo do Estado, que conta com aporte de R$ 200 mil da pasta e foi viabilizado pelo Programa de Apoio à Participação de Empresas Gaúchas em Feiras Internacionais.

O secretário Polo salientou que a Mercopar reflete a excelência produtiva gaúcha. “O Rio Grande do Sul tem um grande parque industrial, está muito bem-posicionado na área de inovação, e aqui estão grandes empresas que trazem, através de seus processos, muita inovação e tecnologia. O governo estadual contribui para esse ecossistema, trabalhando para melhorar o ambiente de negócios, investindo em segurança pública, dando melhores condições na saúde, na educação e na infraestrutura, para que o Estado seja cada vez mais atraente para os empreendimentos”, destacou.

Após a abertura da feira, o vice-governador e os secretários visitaram o estande coletivo do governo do Estado, do Banrisul e da Invest-RS, além do espaço destinado às startups selecionadas para o evento.

Texto: Aline Duvoisin/Ascom GVG

Edição: Secom