Livraria do Senado vendeu 7,8 mil livros na Bienal do Livro de Pernambuco

A Livraria do Senado comercializou 7,8 mil livros de seu catálogo na XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, realizada entre 3 e 12 de outubro, no Centro de Convenções de Olinda. O espaço do Senado uniu literatura, história e cidadania, aproximando o público das atividades legislativas.

Entre os livros mais vendidos estão a Constituição Federal, o Código de Processo Civil e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Também chamaram a atenção do público as versões acessíveis da Constituição em Miúdos e o Estatuto da Igualdade Racial em Miúdos, voltados a jovens e educadores.

Fora do campo legislativo, o destaque foi o lançamento da coleção Confederação do Equador: a luta pela cidadania na construção do Brasil, com a presença do organizador George Felix Cabral de Souza e da senadora Teresa Leitão (PT-PE).

A Casa na Bienal

O estande do Senado ofereceu ao público um espaço "instagramável" inspirado no livro Cantigas das Crianças e do Povo e Danças Populares, de Alexina de Magalhães Pinto. Com ambientação lúdica, o local atraiu principalmente os estudantes que visitaram o evento.

A participação do Senado incluiu oficinas e rodas de conversa promovidas pelas equipes do e-Cidadania , do Jovem Senador e do Arquivo do Senado , programas e setores do Senado com serviços oferecidos diretamente ao cidadão.

Estudantes visitaram o estande da Casa - Foto: Senado Federal