Rodrigues alerta para avanço do crime organizado em Roraima

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (14), o senador Chico Rodrigues (PSB-RR) manifestou preocupação com a atuação de facções criminosas no país e a expansão do crime organizado em Roraima. O parlamentar ressaltou que o estado, localizado na tríplice fronteira com a Venezuela e a Guiana, se tornou rota estratégica para o tráfico internacional de drogas. E alertou para a atuação de grupos estrangeiros na região.

— Preocupa a presença de organizações criminosas transnacionais, como o grupo El Tren de Aragua, considerado a maior facção criminosa da Venezuela e já identificado em outros países da região, como Peru e Colômbia. Relatórios de inteligência e investigações policiais confirmam a atuação dessa facção em Roraima, com relatos de execuções violentas, cemitérios clandestinos e intimidação de milhares de militares em Boa Vista. Esse tipo de violência demonstra que não estamos diante de uma ameaça distante, mas de uma realidade que começa a se manifestar entre nós — afirmou.

O senador enfatizou que a expansão do crime organizado em Roraima também está ligada a fatores sociais. Ele destacou que o estado recebe um fluxo contínuo de imigrantes venezuelanos em condições de vulnerabilidade, realidade que facilita o aliciamento de pessoas por facções.

— Sem acesso adequado a trabalho, renda e serviços básicos, muitos acabam se tornando presas fáceis para o aliciamento dessas facções. Essa vulnerabilidade social é explorada com frieza por organizações criminosas que veem, nesses cidadãos, uma mão de obra disponível para alimentar as suas redes ilícitas — declarou.

Rodrigues destacou que o Senado deve instalar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), já aprovada pela Casa, para investigar o crime organizado. Segundo ele, a comissão terá como objetivo apurar o funcionamento de facções e milícias, identificando a origem de seus recursos e a possível infiltração em setores da administração pública.