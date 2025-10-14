Quarta, 15 de Outubro de 2025
12°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

STJ anula condenação e manda soltar acusado pelo crime da 113 Sul

Acusado está preso há cerca de 15 anos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
14/10/2025 às 18h54
STJ anula condenação e manda soltar acusado pelo crime da 113 Sul
© Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu nesta terça-feira (14) anular a condenação de Francisco Mairlon Aguiar, um dos acusados pelo triplo assassinato que ficou conhecido como "Crime da 113 Sul", ocorrido em Brasília há 16 anos.

Com a decisão, o acusado, que está preso há cerca de 15 anos, será solto imediatamente.

Em 2009, o advogado e ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) José Guilherme Villela, a esposa dele, Maria Carvalho Villela, e a empregada da família, Francisca Nascimento da Silva, foram mortos a facadas no apartamento em que moravam, localizado na Superquadra 113 Sul.

Em 2013, Francisco foi condenado pelo Tribunal do Júri a 55 anos de prisão, mas a pena foi reduzida para 47 anos na segunda instância.

A anulação da condenação foi definida pela Sexta Turma do STJ e motivada por um recurso protocolado pela defesa do acusado, feita pela ONG Innocence Project Brasil, organização não governamental que atua na defesa de condenados injustamente pela Justiça.

Pelo entendimento do colegiado, a condenação de Francisco Mairlon deve ser anulada em função de irregularidades processuais.

De acordo com o relator do caso, ministro Sebastião Reis, a confissão de Francisco nos depoimentos prestados à Polícia Civil do Distrito Federal e a acusação apresentada por outros investigados contra o acusado não foram corroboradas por outras provas.

"É inadmissível que em um Estado Democrático de Direito, um acusado seja pronunciado e condenado por um Tribunal do Júri apenas com base em elementos de informação da fase extrajudicial, dissonantes da prova obtida em juízo e sob o crivo do contraditório” afirmou.

A decisão do STJ foi tomada após o tribunal anular, em setembro deste ano , a condenação da arquiteta Adriana Villela a 61 anos de prisão. Adriana é filha do casal Villela e foi acusada de ser a mandante do crime.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Justiça Há 8 horas

Moraes manda soltar réu do 8/1 após erro judicial

Medidas deveriam ser fiscalizadas pela Vara de Execuções Penais

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Há 9 horas

PGR diz que deputados não podem pedir prisão de Eduardo Bolsonaro

Apenas MP, PF ou um assistente de acusação podem solicitar medida
Justiça Há 11 horas

Trama golpista: réus do Núcleo 4 pedem absolvição ao STF

Julgamento foi suspenso e será retomado na próxima terça-feira (21)
Justiça Há 13 horas

Trama golpista: STF retoma sustentações das defesas do Núcleo 4

Advogados de três réus pediram a absolvição dos clientes
Justiça Há 16 horas

PGR pede condenação de réus do núcleo 4 da trama golpista

Gonet diz que grupo promoveu “guerra informacional”

Tenente Portela, RS
13°
Tempo limpo
Mín. 12° Máx. 29°
12° Sensação
1.92 km/h Vento
82% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h58 Nascer do sol
18h42 Pôr do sol
Quinta
19° 16°
Sexta
19° 16°
Sábado
22° 15°
Domingo
20°
Segunda
22° 10°
Últimas notícias
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova projeto que cria o Dia Nacional da Proteção de Dados
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova adesão do Brasil a convênio do Fundo Multilateral de Investimentos do BID
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova projeto que prevê ação de psicólogos para melhorar relações interpessoais nas escolas
Vice-governador Há 4 horas

Gabriel Souza destaca potencial de inovação do Rio Grande do Sul na abertura da 34ª Mercopar
Câmara Há 7 horas

Projeto abre crédito suplementar para diversos órgãos do governo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,47 -0,32%
Euro
R$ 6,34 -0,34%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 652,220,18 -0,38%
Ibovespa
141,682,98 pts -0.07%
Mega-Sena
Concurso 2927 (14/10/25)
11
27
34
55
56
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6852 (14/10/25)
24
46
50
62
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3512 (14/10/25)
01
02
03
04
05
06
09
12
13
14
15
17
19
20
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2835 (13/10/25)
07
08
24
27
29
33
40
46
49
50
66
68
75
81
82
86
88
92
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2872 (13/10/25)
07
18
21
43
44
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias