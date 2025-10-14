Quarta, 15 de Outubro de 2025
Câmara aprova bolsas para formar professores da educação básica; acompanhe

Serão beneficiados jovens que cursarem licenciatura; texto volta ao Senado para nova votação

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
14/10/2025 às 18h38
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que cria a Política Mais Professores para o Brasil a fim de estimular jovens a cursarem licenciatura para dar aulas no ensino básico em troca de bolsas.

O Projeto de Lei 3824/23 teve origem no Senado e deve retornar àquela Casa por causa das mudanças feitas pelos deputados. O texto aprovado em Plenário nesta terça-feira (14) é um substitutivo da Comissão de Educação, elaborado pela deputada Socorro Neri (PP-AC).

Segundo o texto aprovado, a oferta anual de bolsas será para alunos do ensino médio com alto desempenho, segundo definição do Ministério da Educação com base em dados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
