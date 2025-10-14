Deputados analisam projeto que concede bolsas para jovens que cursarem licenciatura; acompanhe

A Câmara dos Deputados analisa agora o Projeto de Lei 3824/23 , do Senado, que cria a Política Mais Professores para o Brasil a fim de estimular jovens a cursarem licenciatura para dar aulas no ensino básico em troca de bolsas.

De acordo com o substitutivo da Comissão de Educação, elaborado pela deputada Socorro Neri (PP-AC), a oferta anual de bolsas será para alunos do ensino médio com alto desempenho, segundo definição do Ministério da Educação com base em dados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Os alunos interessados e selecionados deverão se matricular em cursos presenciais de licenciatura. A bolsa deverá ajudar o estudante a se dedicar integralmente às atividades acadêmicas, ao estágio supervisionado obrigatório e às atividades de extensão.

Mais informações em instantes

