Fotógrafos se despedem da EBC após 45 anos na comunicação pública

José Cruz e Antonio Cruz cobriram momentos históricos do país

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
14/10/2025 às 18h38
Fotógrafos se despedem da EBC após 45 anos na comunicação pública
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

Dois dos mais experientes profissionais do fotojornalismo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Antonio Cruz e José Cruz, se despediram da empresa e de seus colegas, nesta terça-feira (14). Após mais de quatro décadas de trajetórias marcadas pelo compromisso com a notícia, a imagem e a memória do país, os irmãos se aposentam para dedicar mais tempo às famílias e aos sonhos pessoais.

Ambos começaram suas carreiras ainda na era da fotografia analógica, atravessaram transformações tecnológicas, cobriram momentos históricos e formaram gerações de novos profissionais.

"Foram mais de 50 anos dedicados à profissão, 45 só na EBC, muitas vezes me dividindo entre dois empregos, trabalhando mais de 10 horas por dia. Agora, quero desacelerar um pouco e curtir mais os meus filhos", afirma José Cruz, que teve passagens também pela Agência Senado e pelos jornais O Globo e Correio Braziliense.

Seu irmão, Antonio Cruz, planeja uma aposentadoria dividida entre a Bahia e o Distrito Federal.

"Minha esposa é de São Desidério (BA) e temos umas terrinhas lá. Quero criar uns animais, cuidar da terra, que é outra coisa que me dá muita satisfação", explica. "Vou sentir muita falta do dia a dia do jornalismo, dos amigos que fiz pelo caminho, mas agora está na hora de focar nessa outra paixão", completa Antonio, que dedicou 47 anos à EBC.

Homenagens

No último dia de expediente, os fotógrafos foram recebidos com homenagens e gratidão pelo presidente da empresa, Andre Basbaum, e ganharam abraços de despedida dos colegas.

"Trabalhar com eles foi uma experiência marcante. Profissionais dedicados, experientes e generosos, eles sempre fizeram do ambiente de trabalho um espaço de aprendizado constante. O convívio era leve, cheio de histórias, bom humor e muito companheirismo", elogia Joedson Alves, gerente-executivo de Imagem, Arte e Web da EBC.

"A trajetória dos dois é fundamental para entender a evolução da fotografia na EBC . Com olhares sensíveis e precisos, ajudaram a construir parte importante da memória visual do país, registrando momentos históricos e retratando o cotidiano brasileiro com verdade e sensibilidade", complementa Alves.

Eles deixaram um legado de imagens que agora fazem parte do acervo histórico da instituição e que seguirão inspirando futuras gerações.

>> Veja algumas das melhores fotos clicadas por Antonio Cruz e José Cruz

Trajetória

Antonio e José moravam em Ivolândia, interior de Goiás. Nessa época, o irmão mais velho, Adauto Cruz, já era fotógrafo em Brasília e trabalhava no Correio Braziliense. E foi Adauto que conseguiu, após algumas conversas, convencer Antonio a tentar a sorte na capital federal. O caminho, mais tarde, foi seguido por José.

Em Brasília, as primeiras chances recebidas foram nos laboratórios de revelação de fotos. Com o tempo, começaram a receber oportunidades também empunhando a câmera. O aprendizado veio todo a partir da prática, na base da tentativa e erro.

Os dois irmãos ingressaram na Agência Nacional e viram a empresa passar por várias transformações e nomenclaturas ao longo dos anos: Empresa Brasileira de Notícias (EBN), Radiobrás e, por fim, EBC.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
