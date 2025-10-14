Não existe no Senado projeto que obrigue família com mais de um filho a pagar taxa

Montagem em vídeo espalha desinformação de que Senado tem votação secreta e projeto para taxar famílias com mais de um filho credito=

É falsa a mensagem, que circula nas redes sociais, de que o Congresso Nacional aprovou secretamente um projeto para a cobrança de taxa mensal das famílias com mais de um filho.

A informação inverídica é veiculada em vídeo editado que utiliza a imagem da jornalista Renata Vasconcellos (assim como um voz semelhante à dela), doJornal Nacional, da TV Globo.

Hoje, no Senado, não existe nenhuma proposta em tramitação que institua a cobrança de uma “taxa mensal” de famílias com base no número de filhos. A informação é da Secretaria-Geral da Mesa do Senado.

Outra mentira dessa falsa mensagem é a votação secreta de propostas legislativas.

Para obter informações precisas sobre o que acontece no Senado e no Congresso, a melhor fonte de informação são os canais oficiais: Portal Senado Notícias , TV Senado e Rádio Senado.

Em caso de dúvida sobre uma proposta, o Senado oferece um mecanismo de busca em sua base de dados: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias .

Se a dúvida persistir, o cidadão pode acionar o serviço Senado Verifica.