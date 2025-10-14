Amin homenageia professores e pede revisão de IR de aposentados da Petrobras

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (14), o senador Esperidião Amin (PP-SC) homenageou os professores, cujo dia é celebrado na quarta (15), e reiterou que a educação é o caminho para o desenvolvimento nacional. Ele destacou o papel de Leonor de Barros, sua alfabetizadora, como exemplo de dedicação e lembrou que o país deve muito ao esforço de profissionais que garantem oportunidades às novas gerações.

— O melhor para o nosso futuro só pode vir pela e da educação. Tive o privilégio de ser alfabetizado por D. Leonor de Barros, irmã da grande brasileira Antonieta de Barros, esta que foi a primeira parlamentar brasileira e que despontou no cenário de Santa Catarina como um dos grandes nomes da nossa história e está no panteão dos heróis brasileiros — ressaltou.

O senador também comentou a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) nesta quarta para debater o projeto que isenta do Imposto de Renda quem recebe até R$ 5 mil por mês. Amin defendeu a inclusão de uma emenda no PL 1.087/2025 para isentar parte do desconto de IR de aposentados e pensionistas da Petrobras obrigados a pagar contribuições adicionais para a Fundação Petrobras de Seguridade Social após o recebimento dos proventos — e o respectivo desconto de imposto.

Segundo o parlamentar, o fundo de pensão tem exigido pagamentos extras para cobrir prejuízos decorrentes de má gestão. Amin afirmou que a cobrança é injusta e disse que buscará medidas no Legislativo para corrigir o problema.

—Porque isso, sim, é um caso de injustiça e de injustiça que vem se arrastando há muitos anos. Tomar o dinheiro do aposentado para cobrir os maus negócios — disse.