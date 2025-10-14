Confúcio homenageia professores e defende mais investimento em educação

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (14), o senador Confúcio Moura (MDB-RO) prestou homenagem ao Dia do Professor, celebrado nesta quarta (15) e ressaltou o papel dos profissionais para as futuras gerações. O parlamentar defendeu a valorização da categoria e a educação pública como a principal prioridade do país.

— O Brasil precisa oferecer aos seus mestres não apenas o aplauso, é respeito, condições de trabalho, salário digno, formação continuada. Um professor valorizado não é apenas um profissional satisfeito, é uma nação inteira de pé, fortalecida na base da sua própria consciência — declarou.

O senador destacou ainda a importância do Sistema Nacional de Educação (SNE) e do novo Plano Nacional de Educação (PNE) , que projeta metas para os próximos dez anos, incluindo a valorização docente, a ampliação da educação infantil e a redução das desigualdades regionais. Confúcio lembrou que o Brasil enfrenta sérias dificuldades no ensino básico, como a falta de professores e a infraestrutura precária. Para o senador, a situação exige maior atenção do poder público.

— O jornalO Estado de S. Paulopublicou hoje, dia 14 de outubro, um artigo contundente sobre a tragédia silenciosa da educação básica brasileira. Milhões de alunos frequentam a escola, mas não aprendem o mínimo esperado. Esse colapso silencioso e persistente aprofunda desigualdades e compromete o futuro do país. Nenhum investimento é mais inteligente, mais estratégico e mais transformador do que aquele feito em educação de qualidade — afirmou.