Operação prende seis pessoas por adulteração de bebidas em São Paulo

Foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
14/10/2025 às 16h49

A Polícia Civil de São Paulo prendeu na manhã desta terça-feira (14) seis pessoas por participarem de uma rede criminosa que adulterava e falsificava bebidas alcoólicas em várias cidades do estado. Um deles foi preso por porte ilegal de armas, além da falsificação.

Durante a Operação Poison Source (fonte do veneno) foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão na capital paulista e nas cidades de Santo André, Poá, São José dos Campos, Santos, Guarujá, Presidente Prudente e Araraquara.

Segundo a delegada Leslie Caran Petrus, coordenadora da operação, as investigações iniciaram a partir de um flagrante que ocorreu há cerca de dez dias. Na ocasião, um dos maiores fornecedores de insumos e bebidas falsificados do Brasil foi detido.

“Ele vendia garrafas com rótulos, tampinhas intactas e lacres, praticamente impossível de identificar a falsificação. Depois, descobrimos quem adquiriu esses produtos e estamos indo atrás deles hoje”, explicou a policial.

A delegada explicou que os presos atuavam de forma associada, sabendo da falsificação.

“Todos têm plena consciência de que falsificam a bebida e vendem por um valor bem abaixo do custo. Em alguns casos, eles adquirem as garrafas, os selos, os lacres falsificados da bebida e envasam com bebida de menor qualidade”.

Segundo ela, foram encontrados diversos pagamentos, conversas e envios dos insumos. Além disso, há indícios de que havia distribuição para outros seis estados.

Bebidas adulteradas

O delegado-geral de Polícia de São Paulo, Arthur Dian, disse que desses 20 locais, 13 tinham bebidas supostamente adulteradas. Segundo ele, em alguns desses locais já foram feitos testes preliminares e nos restantes os testes ainda serão feitos.

“Essa é mais uma operação que ocorreu diante das tantas que já fizemos. Foram mais de 12 estabelecimentos interditados e mais de 30 pessoas presas após os casos de intoxicação por metanol”, ressaltou.

A Operação faz parte das ações do gabinete de crise do Governo de São Paulo para combater casos de intoxicação por metanol e é coordenada pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), por meio da 1ª Delegacia de Investigações sobre Furtos e Roubos de Veículos da Divecar e com apoio da Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Em seu discurso, Gabriel Souza lembrou o destaque do Estado em inovação e os investimentos do governo na área -Foto: Bruno Todeschini/Divulgação
Vice-governador Há 5 horas

Gabriel Souza destaca potencial de inovação do Rio Grande do Sul na abertura da 34ª Mercopar

O vice-governador Gabriel Souza esteve em Caxias do sul nesta terça-feira (14/10), onde participou da abertura da 34ª Mercopar, a maior feira de in...
Geral Há 8 horas

Operação da PF mira lavagem de recursos do tráfico com uso de bets

Foram cumpridos mandados de prisão e apreensão de carros de luxo
Geral Há 9 horas

Aneel envia equipe ao Paraná para apurar origem de apagão

Incêndio em subestação é apontado como causa da queda de energia

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Geral Há 10 horas

Fotógrafos se despedem da EBC após 45 anos na comunicação pública

José Cruz e Antonio Cruz cobriram momentos históricos do país

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Geral Há 15 horas

Brasil não corre risco energético, garante Alexandre Silveira

Para ministro, queda de energia foi "pontual e momentânea"

