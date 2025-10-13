Estado conclui transferência de terreno para empresa no Distrito Industrial de Alvorada

O governo do Estado, por meio do Programa Estadual de Desenvolvimento Industrial (Proedi), concluiu a transferência do primeiro lote da área destinada à Fundição Ciron, localizada no Distrito Industrial de Alvorada. Coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), o Proedi é um instrumento de política pública voltado à implantação e relocalização de indústrias em áreas planejadas. Os terrenos e áreas industriais são vendidos às empresas interessadas a preços subsidiados, que podem atingir até 90% de abatimento, como forma de incentivo financeiro.

A Fundição Ciron fabrica peças fundidas em ferro e aço para diversas indústrias (como automotiva, ferroviária, de energia e de máquinas pesadas). A área total que será utilizada pela indústria é de 62,1 hectares, sendo essa primeira parte de 2,1 hectares, vendidos por cerca de R$ 200 mil. O valor corresponde a um abatimento de 90% em favor do empreendimento. A venda total de toda a área para a empresa está prevista até o final de 2026. O objetivo principal do programa é estimular a instalação de novas indústrias e a ampliação de unidades já existentes, gerando empregos e promovendo o desenvolvimento econômico regional.

“A conclusão da transferência do terreno para a Fundição Ciron marca um avanço importante na política de atração de investimentos do Estado. Com o Proedi, estamos criando as condições para que mais indústrias se instalem, gerem empregos e impulsionem o desenvolvimento regional”, afirmou o titular da Sedec, Ernani Polo.

Distritos industriais no RS

O Estado tem os seguintes distritos industriais: Distrito Industrial de Rio Grande (Dirg), Distrito Industrial de Montenegro/Triunfo (DIMT), Distrito Industrial de Alvorada/Viamão (Diav), Zona Mista de Guaíba (ZMG) e Distrito Industrial de Cachoeira do Sul (Dics). O Distrito Industrial de Bagé (DIB) está em processo de doação ao município.

Todos os distritos estão ocupados, com cerca de 200 empresas instaladas. Os dois que ainda têm terrenos disponíveis para vendas são em Rio Grande (236) e Montenegro (43). O Sistema Estadual para Atração e Desenvolvimento de Atividades Produtivas (Seadap) é o departamento em que o programa é operacionalizado.