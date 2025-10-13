CDH analisa projeto que inclui incentivo ao voluntariado no Estatuto da Juventude

Esse é um dos 18 itens que estão na pauta da CDH para esta quarta-feira. A autora da proposta é a presidente da comissão, senadora Damares Alves - Foto: Carlos Moura/Agência Senado

A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) do Senado tem reunião marcada para esta quarta-feira (15), às 11h. Há 18 itens na pauta. Um deles é o projeto de lei que inclui "a valorização e a promoção do voluntariado" entre os princípios do Estatuto da Juventude .

Esse projeto ( PL 4.159/2023 ) também acrescenta ao estatuto uma seção dedicada exclusivamente ao "direito ao voluntariado" entre os jovens. Além disso, prevê que o governo deve adotar as seguintes iniciativas:

fomentar projetos e iniciativas que estimulem a oferta de atividades voluntárias;

integrar, gerir e disponibilizar dados, estatísticas e informações sobre oportunidades de voluntariado;

fomentar projetos de cooperação nacional e internacional para a promoção do voluntariado;

promover campanhas de estímulo e divulgação de ações e projetos transformadores por meio do voluntariado.

A autora da proposta é a própria presidente da CDH, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF). A matéria conta com relatório favorável da senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO).

Medida socioeducativa

Outro projeto de lei na pauta da comissão é o PL 2.169/2019 , que eleva de três para sete anos o prazo máximo de internação para o menor que cumpre medida socioeducativa.

Além de ampliar o período de internação, o texto aumenta de 21 para 25 anos a idade em que os infratores em medida socioeducativa devem ser liberados compulsoriamente pela Justiça.

O autor do projeto — que prevê alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente — é o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). O relator da matéria é o senador Marcio Bittar (PL-AC). Ele apoia a iniciativa, mas recomenda uma série de alterações na proposta.

Entre as mudanças sugeridas por Bittar estão: a ampliação do prazo de reavaliação da medida de internação de seis meses para um ano, a supressão da limitação de até três meses de internação por descumprimento reiterado de medida imposta, a retirada da redução pela metade dos prazos prescricionais para agentes menores de 21 anos, entre outras.

A reunião da CDH será realizada na sala 2 da ala Nilo Coelho.