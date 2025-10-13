Programa Stadium, da TV Brasil, apresenta entrevista com Arthur Elias

O programa esportivo Stadium , da TV Brasil, exibe nesta semana uma entrevista exclusiva com Arthur Elias, técnico da seleção brasileira de futebol feminino. Os trechos da entrevista serão veiculados durante os programas de segunda-feira (13) a sexta-feira (17), às 18h30.

A emissora pública traz mais um trecho da conversa com o treinador no domingo (19), às 20h30, no programa esportivo Brasil Esporte . O conteúdo também entra no ar na edição inédita do videocast Copa Delas .

Durante o papo, o técnico traça um panorama sobre seu trabalho no comando da Amarelinha. O convidado comenta a expectativa para a Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2027, que será disputada no país. Ele ainda fala sobre a craque Marta, artilheira e principal jogadora da história da seleção.

Arthur Elias reflete sobre a formação de público nos estádios e destaca o desenvolvimento nacional do futebol feminino. A entrevista aborda a evolução do Campeonato Brasileiro da categoria, competição que a TV Brasil transmitiu em sinal aberto para todo o país.

Em 2025, o canal ampliou a presença do esporte feminino em sua programação com ótimos resultados de audiência . A TV Brasil mostrou os jogos da Série A1 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino e as fases decisivas das Séries A2 e A3 da modalidade, além das finais das categorias de base pelo título do Brasileirão Feminino Sub-17 e Sub-20. Ainda exibiu as partidas da seleção na Conmebol Copa América Feminina e foi a emissora oficial da Liga de Basquete Feminino (LBF Caixa).

Arthur Elias concedeu essa entrevista especial para as jornalistas Marília Arrigoni, apresentadora do Stadium e do videocast Copa Delas, e Brenda Balbi, que participou da cobertura das transmissões dos jogos de futebol feminino da TV Brasil na atual temporada.

Próximos jogos

Os próximos compromissos da seleção feminina são os amistosos contra Inglaterra e Itália, no final de outubro. A Amarelinha entra em campo como visitante nesses dois confrontos.

As jogadoras do país encaram as adversárias que jogam em casa nessas partidas realizadas em território europeu. Os duelos servem como preparação do elenco para a próxima Copa do Mundo.

Ao vivo e on demand

Serviço - Entrevista com Arthur Elias

Stadium – segunda a sexta, dias 13 a 17/10, às 18h30, na TV Brasil

Brasil Esporte – domingo, dia 19/10, às 20h30, na TV Brasil

Copa Delas – toda sexta-feira no YouTube da TV Brasil