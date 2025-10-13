Senado homenageia na quinta-feira centenário de fundação do Carf

O senador Efraim Filho é autor do requerimento para a sessão - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

O Senado realiza sessão especial na quinta-feira (16), às 14h, em homenagem aos 100 anos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda (Carf). O órgão é responsável pelo julgamento de litígios administrativos tributários de grande relevância econômica e jurídica.

O requerimento para a realização da sessão foi apresentado pelo senador Efraim Filho (União-PB).

“O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) atinge um marco histórico: seu centenário, celebrado desde a instalação do primeiro Conselho de Contribuintes, em 14 de setembro de 1925. Esse legado tem sido essencial para a solução de litígios fiscais e para a segurança jurídica de nossos contribuintes”, destaca Efraim Filho no requerimento da sessão ( RQS 557/2025 ).

O requerimento também foi assinado pelos senadores Ciro Nogueira (PP-PI), Luis Carlos Heinze (PP-RS), Marcio Bittar (PL-AC), Jayme Campos (União-MT) e Alan Rick (União-AC) e pela senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO).