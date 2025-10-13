Humberto Costa destaca avanços na educação e no Sistema Único de Saúde

Em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (13), o senador Humberto Costa (PT-PE) destacou a entrega da Comenda Governadores pela Alfabetização das Crianças na Idade Certa, ocasião em que Pernambuco foi contemplado com a honraria. O parlamentar parabenizou a governadora Raquel Lyra e ressaltou que o estado obteve a pontuação máxima em equidade, formação continuada e engajamento escolar.

— O estado de Pernambuco obteve a pontuação máxima no tema equidade, com redução expressiva das desigualdades educacionais. No eixo da formação continuada, a nota foi integral pelo fato da adesão das redes municipais aos programas de de capacitação. Em relação ao engajamento, destacou-se pela implementação de políticas de colaboração e pelo alcance de uma taxa de escolarização líquida de 91,2%. A alfabetização das crianças na idade certa é uma preocupação central do governo do presidente Lula, e essa parceria com os governos estaduais é extremamente importante — afirmou.

O senador também comentou o relatórioIpsos Health Service Report 2025(Relatório sobre os Serviços de Saúde 2025), que monitora as percepções de 30 países sobre o sistema de saúde e os desafios de saúde que cada um deles enfrenta. A pesquisa mostrou crescimento da confiança da população no Sistema Único de Saúde (SUS). De acordo com o levantamento, o Brasil é o país mais otimista entre 30 pesquisados, registrando aumento de 15 pontos percentuais em sete anos na avaliação positiva sobre a qualidade dos serviços.

— Os dados nos dão alegria, orgulho e senso de responsabilidade: alegria porque o SUS é o maior programa de inclusão social do mundo, criação brasileira, construído com o suor, o talento e o compromisso de milhões de trabalhadores da saúde; orgulho porque essa resposta da população é a prova de que os brasileiros enxergam os problemas que o SUS tem, mas, nem por isso, deixam de confiar nele, de apostar nele, de fazer justiça à melhoria da qualidade dos seus serviços, nos quais o governo do presidente Lula tem investido tanto; e daí vem a responsabilidade porque sabemos que, mesmo diante dos avanços, ainda há muito a proteger, a corrigir e a fortalecer — declarou.