Aplicativo Servidor RS disputa votação popular em premiação nacional

O aplicativo Servidor RS, que oferece acesso ágil e seguro a informações funcionais e serviços, é finalista da 7ª edição do Prêmio Espírito Público. A premiação é promovida pelo Instituto República.org e busca valorizar servidoras e servidores públicos brasileiros. O vencedor será conhecido após votação popular e receberá o prêmio em cerimônia marcada para 27 de novembro, em Brasília.

O app Servidor RS está competindo na categoria Gestão e Transformação Digital, que celebra iniciativas que trazem melhorias por meio da tecnologia ou por outras abordagens inovadoras. A votação popular está aberta até 10 de novembro, no site do Prêmio Espírito Público . É possível votar mais de uma vez.

Lançado em 2020, o Servidor RS é uma ferramenta desenvolvida pelo Tesouro do Estado, subsecretaria ligada à Secretaria da Fazenda (Sefaz), em parceria com diversas secretarias e com o Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul (Procergs).

Desde que foi implementado, o aplicativo já alcançou 170 mil usuários, que podem acessar, de qualquer lugar e via dispositivos móveis, 15 funcionalidades que se desdobram em 21 serviços. O conceito de todo o projeto foi de cocriação, escuta e participação: uma ferramenta desenvolvida de servidores para servidores. O aplicativo já soma 20 milhões de interações em números cumulativos.

Funcionalidades disponíveis

1. Contracheque

2. Comprovante de rendimentos (IRPF)

3. Consignações (consulta, margem consignável e bloqueio/desbloqueio)

4. Histórico funcional (atributos e publicações)

5. Férias (consulta e solicitação)

6. Frequências e afastamentos (consulta e solicitação)

7. Licença-prêmio

8. Saúde e bem-estar

9. EGOV - Capacitações

10. Dependente previdenciário

11. Teletrabalho

12. Simulador de tempo de aposentadoria

13. Recadastramento de inativos e pensionistas

14. Indenização de férias e licença-prêmio

15. Requisição de pequeno valor