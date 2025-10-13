Senado celebra Dia do Médico com sessão especial nesta quarta

Médica em unidade de pronto atendimento da rede pública: data dos profissionais é comemorada em 18 de outubro - Foto: Claudio Fachel/Palácio Piratini

O Senado promove nesta quarta-feira (15), às 10h, uma sessão especial em homenagem ao Dia do Médico, comemorado anualmente em 18 de outubro. A iniciativa atende a requerimento do senador Dr. Hiran (PP–RR), com apoio de outros nove senadores ( RQS 29/2025 ).

A cerimônia no Plenário tem objetivo de reconhecer a importância dos profissionais da medicina para a promoção da saúde e o bem-estar da população brasileira.

Em sua justificativa, Dr. Hiran, que é médico, destaca que a data faz referência a São Lucas, considerado o padroeiro da medicina. O senador ressalta o papel essencial dos médicos no enfrentamento dos desafios da saúde pública.

"Os médicos enfrentam diversos desafios em sua profissão e merecem que essa data seja comemorada como reconhecimento de sua importância para a sociedade", afirma.

Segundo o parlamentar, a sessão será uma oportunidade para valorizar o trabalho dos profissionais que se dedicam à prevenção, controle e cura de doenças, além de reforçar o compromisso do Parlamento com a melhoria contínua do sistema de saúde.

Camily Oliveira, sob supervisão de Augusto Castro