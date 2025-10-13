Sessão solene celebra nesta quarta 85 anos do Grupo J.Macêdo, do Ceará

O requerimento para a sessão é da senadora Augusta Brito - Foto: Carlos Moura/Agência Senado

O Congresso Nacional realiza nesta quarta-feira (15), às 9h, sessão solene destinada a comemorar os 85 anos do Grupo J.Macêdo, do ramo da indústria alimentícia.

A sessão será realizada no Plenário da Câmara dos Deputados, por iniciativa da senadora Augusta Brito (PT-CE) e da deputada Fernanda Pessoa (União-CE).

O Grupo J.Macêdo é empresa cearense e uma das maiores companhias de alimentos do Brasil. O grupo é líder e referência nacional nos segmentos de farinha de trigo, misturas para bolos e uma das marcas mais importantes de massas do país.

No requerimento da sessão ( REQ 16/2025 - CN ), Augusta Brito destaca a importância do Grupo J.Macêdo no ramo industrial, em especial para a historia do Ceará, sede do escritório administrativo da empresa.

“Em toda a sua história, a Macêdo sempre buscou apoiar, investir e promover iniciativas com foco no desenvolvimento socioeconômico, na cultura e preservação do meio ambiente, com destaque ao Programa J. Legal, com sede em Fortaleza (CE)", registra Augusta Brito no requerimento.