Jovem morto no Morro Santo Amaro é lembrado em memorial

Troca de tiros em operação policial teria provocado a morte

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
13/10/2025 às 16h09

Na data que completaria 24 anos de idade, Herus Guimarães Mendes será lembrado nesta segunda-feira (24) com a inauguração do Memorial Herus Vive, criado para manter viva sua história. Ele foi assassinado em operação policial durante uma festa junina na comunidade Santo Amaro, no Rio de Janeiro, na madrugada do dia 7 de junho .

Diversos vídeos postados por moradores nas redes sociais mostram que a festa junina estava lotada, e muitas famílias acompanhavam a apresentação de quadrilhas, quando os tiros começaram.

Em um dos vídeos, policiais do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar (Bope) aparecem aguardando o socorro de uma pessoa baleada, enquanto ouvem protestos dos moradores.

A comunidade afirma que a festa transcorria normalmente, quando a operação policial começou, por volta das 3h da manhã, provocando o tiroteio.

Segundo os organizadores do ato, desde o assassinato, o grito “Herus Vive” ecoa pelas ruas, nas paredes, nas vozes de familiares, amigos e movimentos sociais.

“O memorial nasce desse grito coletivo, um gesto de resistência, afeto e compromisso com a verdade, para afirmar que Herus não será esquecido”, disse a organização do ato em nota.

De acordo com a mãe de Herus, Monica Mendes, esse memorial em homenagem ao filho morto é muito importante para ela e para o pai dele, para a família e para a comunidade.

“Esse memorial vai ficar marcado na comunidade pela injustiça que a gente passou. Que o Herus não seja só mais um. Ainda estamos tentando digerir sua morte”, disse Monica.

© Fernando Frazão/Agência Brasil
