Comissão debate os 20 anos de atuação do Conselho Nacional de Justiça

A Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados realiza, nesta terça-feira (14), uma audiência pública para discutir os 20 anos de atuação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O debate será realizado às 16h30, no plenário 8, a pedido do deputado Reimont (PT-RJ).

Veja quem foi convidado para o debate

O objetivo do encontro é avaliar a trajetória, os avanços e os desafios enfrentados pelo CNJ ao longo de suas duas décadas de existência. Criado pela Emenda Constitucional 45, de 2004, o conselho tem desempenhado um papel fundamental no controle administrativo e financeiro do Poder Judiciário, além de atuar na formulação de políticas públicas voltadas à melhoria da prestação jurisdicional.

O debate busca reunir especialistas, autoridades e representantes da sociedade civil para refletir sobre o impacto institucional do CNJ, sua contribuição para a transparência e eficiência do Judiciário, e os caminhos para seu fortalecimento nos próximos anos.