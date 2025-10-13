Terça, 14 de Outubro de 2025
11°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Senado premia governadores por avanços na alfabetização infantil

A alfabetização infantil, vista como um dos maiores desafios da educação brasileira, foi o tema da sessão solene promovida pelo Senado nesta segund...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
13/10/2025 às 15h39
Senado premia governadores por avanços na alfabetização infantil
Os governadores Clécio Luís (AP), Elmano de Freitas (CE), Mauro Mendes (MT) e Raquel Lyra (PE) - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

A alfabetização infantil, vista como um dos maiores desafios da educação brasileira, foi o tema da sessão solene promovida pelo Senado nesta segunda-feira (13). Durante a cerimônia, a Casa entregou a cinco governadores a Comenda Governadores pela Alfabetização das Crianças na Idade Certa.

Esta é a primeira edição dessa premiação, que foi criada pela Resolução 8, de 2025 , a partir de proposta do senador Cid Gomes (PSB-CE).

A honraria reconhece governadores que se destacaram na implementação de políticas públicas voltadas à alfabetização infantil. Cid Gomes ressaltou que a premiação é uma forma de incentivo e de valorização de boas práticas no âmbito dessas políticas.

— A única maneira de oferecer oportunidades iguais é garantir uma educação pública de qualidade. Alfabetizar as crianças na idade certa é um dever do poder público e um passo essencial para reduzir desigualdades — declarou ele.

Os premiados desta primeira edição foram os governadores Clécio Luís (Amapá), Elmano de Freitas (Ceará), Mauro Mendes (Mato Grosso), Raquel Lyra (Pernambuco) e Romeu Zema (Minas Gerais).

Além de um diploma, cada governador recebeu um troféu confeccionado pelos artistas cearenses Narcélio Grud e Zé Tarcísio.

Todos os cinco governadores estiveram presentes, à exceção de Romeu Zema, que foi representado pelo secretário de educação de Minas Gerais, Rossieli Soares.

Reconhecimento

Durante a sessão, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, reiterou que ensinar todas as crianças a ler e escrever é fundamental.

— Nada é mais importante do que garantir que todas as crianças tenham acesso a uma educação rica, inclusiva e democrática. Hoje o Senado celebra os estados que alcançaram os melhores resultados no Índice Estado Alfabetizador das Crianças na Idade Certa [IEA] — disse Davi.

Também presente na cerimônia, o ministro da Educação, Camilo Santana, enfatizou que essa premiação é um reconhecimento aos gestores que tratam a alfabetização como prioridade de governo.

— É impossível pensar o país sem garantir que nossas crianças aprendam a ler e escrever no tempo certo. Quando isso não acontece, compromete-se todo o percurso escolar, aumenta-se a evasão e o abandono. A alfabetização é o primeiro passo para a cidadania plena — salientou o ministro.

Projeto de país

Para a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, a solenidade reforça a importância da educação como base de um projeto de país.

— Como é bom celebrar conquistas que nascem da educação. Essa comenda representa a crença de que o Brasil só cresce quando não deixa ninguém para trás. A igualdade que tanto buscamos começa na sala de aula — frisou ela.

A presidente da Comissão de Educação e Cultura do Senado (CE), Teresa Leitão (PT-PE), também sublinhou o caráter transformador da alfabetização.

— Ler e escrever é mais do que decodificar palavras: é ler o mundo e nele se situar como sujeito transformador. Que um dia não seja mais preciso alfabetizar jovens e adultos, porque todos já terão tido esse direito garantido na infância — destacou a senadora.

A comenda

A Comenda Governadores pela Alfabetização das Crianças na Idade Certa será concedida anualmente pelo Senado em parceria com o Ministério da Educação, a Fundação Roberto Marinho, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e organizações do terceiro setor.

O processo de avaliação leva em conta critérios como o desempenho no Índice Criança Alfabetizada (ICA), a equidade racial e socioeconômica, a formação continuada de professores e o engajamento dos estados em ações colaborativas de alfabetização.

Quando propôs a criação da comenda (por meio do PRS 10/2025 ), o senador Cid Gomes lembrou que, apesar dos avanços registrados na educação brasileira, ainda se observam lacunas no que se refere às habilidades de leitura e escrita.

"Esse fenômeno é descrito por especialistas como analfabetismo escolar, situação em que as crianças progridem formalmente no 1º e 2º anos do ensino fundamental sem, no entanto, consolidar os fundamentos básicos da alfabetização. O quadro é corroborado por diversos indicadores nacionais que, há anos, apontam taxas elevadas de crianças que concluem o ciclo inicial sem dominar adequadamente o código escrito", observou ele.

Nesse contexto, argumentou Cid, a premiaçãoé "um estímulo relevante ao fortalecimento de ações voltadas a garantir que as crianças desenvolvam, já nos primeiros anos do ensino fundamental, as competências fundamentais de leitura e escrita".

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o senador Cid Gomes, que propôs a criação do prêmio - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o senador Cid Gomes, que propôs a criação do prêmio - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Cid Gomes ressaltou que
Cid Gomes ressaltou que "a única maneira de oferecer oportunidades iguais é garantir uma educação pública de qualidade. Alfabetizar as crianças na idade certa é um dever do poder público e um passo essencial para reduzir desigualdades" - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
O ministro da Educação, Camilo Santana, e o senador Cid Gomes - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
O ministro da Educação, Camilo Santana, e o senador Cid Gomes - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
O relator, Alfredo Gaspar (em pé), questiona Stefanutto (à dir., ao lado do presidente da CPMI, Carlos Viana) - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 4 horas

CPMI vê falhas na atuação de Stefanutto; ex-presidente do INSS nega omissão

O ex-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) Alessandro Stefanutto depôs à CPMI do INSS nesta segunda-feira (13) sobre as fraudes ...

 - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado
Senado Federal Há 9 horas

Marcos Rogério critica prisões de Bolsonaro e de Filipe Martins

Em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (13), o senador Marcos Rogério (PL-RO) afirmou que o Brasil atravessa um período de insegurança j...

 - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 9 horas

Marcio Bittar questiona reportagens sobre obras na Amazônia

O senador Marcio Bittar (PL-AC), em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (13), afirmou que há uma campanha com o objetivo de enfraquecer ...

 - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 9 horas

Zenaide defende alfabetização como política de Estado

Em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (13), a senadora Zenaide Maia (PSD-RN) ressaltou a importância da alfabetização na idade certa. A...

 Esse é um dos 18 itens que estão na pauta da CDH para esta quarta-feira. A autora da proposta é a presidente da comissão, senadora Damares Alves - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 9 horas

CDH analisa projeto que inclui incentivo ao voluntariado no Estatuto da Juventude

A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) do Senado tem reunião marcada para esta quarta-feira (15), às 11h. Há 18 itens na p...

Tenente Portela, RS
11°
Tempo limpo
Mín. 11° Máx. 23°
11° Sensação
0.73 km/h Vento
96% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h59 Nascer do sol
18h41 Pôr do sol
Quarta
26° 13°
Quinta
22° 17°
Sexta
26° 17°
Sábado
20° 14°
Domingo
21°
Últimas notícias
Senado Federal Há 4 horas

CPMI vê falhas na atuação de Stefanutto; ex-presidente do INSS nega omissão
Geral Há 7 horas

Rio tem alerta de chuva, ventos e ressaca do mar nas próximas horas
Câmara Há 8 horas

Comissão aprova regras para produção e comercialização de implante cirúrgico
Câmara Há 8 horas

Comissão de Constituição e Justiça aprova repassar incentivo financeiro a agentes de saúde
Geral Há 8 horas

Chuvas e ventos causam estragos em diversos municípios paulistas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,45 -0,30%
Euro
R$ 6,31 -0,30%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 646,046,17 -3,44%
Ibovespa
141,783,36 pts 0.78%
Mega-Sena
Concurso 2926 (11/10/25)
03
04
14
35
45
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6851 (13/10/25)
13
18
32
42
55
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3511 (13/10/25)
02
03
05
06
07
08
09
12
13
14
15
19
20
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2835 (13/10/25)
07
08
24
27
29
33
40
46
49
50
66
68
75
81
82
86
88
92
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2872 (13/10/25)
07
18
21
43
44
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias