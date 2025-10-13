Comissão da Câmara debate regulamentação da terapia ABA

A Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados realiza, nesta quarta-feira (15), audiência pública para discutir o Projeto de Lei 1321/22, que estabelece critérios para a utilização da terapia baseada na Análise do Comportamento Aplicada (ABA, na sigla em inglês) por profissionais da saúde e educação.

A ABA é amplamente aplicada no atendimento a pessoas com transtorno do espectro autista (TEA). A técnica busca reforçar comportamentos positivos, incentivando o indivíduo a repeti-los.

O debate será realizado às 16h30, no plenário 12, a pedido da relatora do projeto, deputada Flávia Morais (PDT-GO), e do deputado Pompeo de Mattos (PDT-RS).