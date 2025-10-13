Audiência pública discute financiamento privado para o Fundo da Igualdade Racial

A Comissão Especial da Câmara dos Deputados que analisa a criação do Fundo Nacional da Igualdade Racial debate, nesta terça-feira (14), estratégias de financiamento privado.

O principal objetivo do fundo, sugerido pela Proposta de Emenda à Constituição (PEC )27/24 , é promover a igualdade de oportunidades e a inclusão social da população negra brasileira.

Modelo participativo

O debate foi proposto pelo relator da PEC, deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), e pelo deputado Márcio Marinho (Republicanos-BA).

De acordo com a proposta, o fundo terá como fonte de recursos:

indenizações a serem cobradas das empresas que, reconhecidamente, lucraram com a escravidão da população negra no Brasil;

doações internacionais;

o orçamento federal; e

outras fontes previstas em lei.

A PEC determina ainda que a União destine ao fundo R$ 20 bilhões, sendo R$ 1 bilhão a cada ano após a promulgação da nova emenda constitucional.

Com a inclusão do financiamento privado como complemento ao orçamento público, os parlamentares querem criar um modelo mais forte e participativo.

Horário e local

A audiência está marcada para as 14 horas, no plenário 14, e vai reunir especialistas, representantes da sociedade civil e do setor privado.