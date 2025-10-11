Sábado, 11 de Outubro de 2025
12°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Fux pede vista e suspende julgamento de recurso de Moro no STF

Com placar de 4 a 0 contra o recurso, julgamento virtual foi suspenso

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
11/10/2025 às 00h06

O ministro Luiz Fux , do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu vista do recurso no qual o senador Sérgio Moro (União-PR) pretende derrubar a decisão que o tornou réu pelo crime de calúnia contra o ministro Gilmar Mendes .

Com o pedido de mais tempo para analisar o caso, o julgamento virtual foi suspenso e ainda não tem data para ser retomado .

Até o momento, o placar do julgamento está 4 votos 0 pela rejeição do recurso do senador.

Os votos foram proferidos pela relatora, ministra Cármen Lúcia, e os ministros Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes e Flávio Dino.

Em junho do ano passado, Moro virou réu no Supremo após ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

A denúncia foi feita com base em vídeo no qual o ex-juiz da Operação Lava Jato apareceu em uma conversa com pessoas não identificadas durante uma festa junina, ocorrida em 2022, e afirmou: "Isso é fiança, instituto para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes”.

Outro lado

Durante o julgamento no qual o senador virou réu, o advogado Luiz Felipe Cunha, representante de Moro, defendeu a rejeição da denúncia e disse que o parlamentar se retratou publicamente.

Para o advogado, Moro usou uma expressão infeliz.

"Expressão infeliz reconhecida por mim e por ele também. Em um ambiente jocoso, num ambiente de festa junina, em data incerta, meu cliente fez uma brincadeira falando sobre a eventual compra da liberdade dele, caso ele fosse preso naquela circunstância de brincadeira de festa junina."

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Há 8 horas

Moraes suspende decisão que destituiu defesa de réus da trama golpista

Ministro disse que advogados não apresentaram as alegações finais

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Há 10 horas

Dino vence ação contra hospital por morte de filho e doará dinheiro

Aos 13 anos, Marcelo morreu após internação em hospital no DF

 © Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Justiça Há 12 horas

Em carta de próprio punho, Martins pede a Moraes volta de advogados

Afastamento dos advogados é abusiva, diz Martins
Justiça Há 1 dia

Justiça suspende prorrogação antecipada da concessão da Enel em SP

Ação foi movida pela prefeitura paulista
Justiça Há 1 dia

Justiça condena SP a multa de R$ 24,8 mi por não ofertar aborto legal

Prefeitura informou que irá recorrer de decisão liminar

Tenente Portela, RS
19°
Parcialmente nublado
Mín. 12° Máx. 26°
19° Sensação
2.41 km/h Vento
85% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h03 Nascer do sol
18h39 Pôr do sol
Domingo
19° 13°
Segunda
22° 12°
Terça
24° 10°
Quarta
29° 14°
Quinta
° °
Últimas notícias
Justiça Há 7 minutos

Fux pede vista e suspende julgamento de recurso de Moro no STF
Internacional Há 7 minutos

Lideranças criticam Nobel da Paz para María Corina
Síntese Há 2 horas

Informativo da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco/RS
Premiação Há 3 horas

Sicredi recebe reconhecimento por iniciativas de diversidade, equidade e inclusão
Por unanimidade Há 3 horas

Coronel Bicaco terá Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,50 -0,29%
Euro
R$ 6,39 -0,30%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 657,884,58 +3,28%
Ibovespa
140,680,34 pts -0.73%
Mega-Sena
Concurso 2925 (09/10/25)
07
09
12
13
24
27
Ver detalhes
Quina
Concurso 6849 (10/10/25)
13
22
23
30
67
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3509 (10/10/25)
01
03
04
07
09
10
12
14
15
16
19
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2834 (10/10/25)
09
13
27
40
41
42
43
47
53
61
62
65
66
67
72
77
88
92
93
94
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2871 (10/10/25)
01
08
22
31
33
35
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias