Sexta, 10 de Outubro de 2025
12°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Ação da DPU pede funcionamento de BRT em Belém durante grandes eventos

Serviço deve funcionar em jogos de futebol, Círio de Nazaré e COP30

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
10/10/2025 às 18h58

A Defensoria Pública da União (DPU) entrou com uma ação civil pública contra o município de Belém para garantir o pleno funcionamento do Sistema BRT (Bus Rapid Transit) da capital paraense em dias de grandes eventos, como o Círio de Nazaré, em outubro, e a COP 30, que será realizada em novembro, além de partidas de futebol no Estádio do Mangueirão.

Na ação, movida também contra a União, o Estado do Pará e a Caixa Econômica Federal (CEF), a Defensoria pede que seja feita, em caráter de urgência, a abertura e operação de todas as estações, especialmente a Estação Mangueirão, e a disponibilização da frota necessária para atender à população nesses momentos de alta demanda. Caso contrário, a DPU pede a aplicação de multa diária.

Com aproximadamente 38 km de extensão, o Sistema BRT de Belém opera em um corredor exclusivo com 22 pontos de transbordo, sendo 18 estações e 04 terminais, levando os usuários a pontos de integração, de onde sairão veículos menores para os bairros/destinos.

A recomendação da DPU surgiu após constatações de que a Estação Mangueirão não operava durante eventos de grande porte, como partidas de futebol que atraem até 49 mil torcedores. A falta de funcionamento do BRT nessas ocasiões causa transtornos significativos para os usuários do transporte público.

A DPU disse que, após algumas diligências, o município de Belém reconheceu a necessidade de manter a Estação Mangueirão aberta durante grandes eventos e chegou a se comprometer a adotar as medidas necessárias. No entanto, em abril de 2025, a Defensoria constatou que a estação permanecia fechada.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Em resposta, a Secretaria de Mobilidade Urbana (SEGBEL) alegou limitações operacionais, como a frota reduzida de apenas 14 ônibus articulados em operação, sendo dois deles em manutenção, além de preocupações com segurança e vandalismo.

Para a DPU, essas justificativas não afastam o dever do poder público de planejar e assegurar a mobilidade urbana adequada. Segundo o defensor regional de Direitos Humanos no Pará, Marcos Wagner Teixeira, responsável pela ação, a interrupção do serviço durante grandes eventos gera superlotação, atrasos, insegurança e violação ao direito de ir e vir, atingindo milhares de cidadãos e visitantes.

“A manutenção do atual quadro implica na exposição de milhares de usuários a situações de insegurança, superlotação, atrasos e restrição do direito de ir e vir nos dias de maior demanda, especialmente diante de grandes eventos programados para Estádio do Mangueirão, realização do Círio de Nazaré e COP, tornando ineficaz eventual decisão apenas ao final do processo. É necessário garantir desde já o funcionamento integral do sistema, sob pena de perpetuar grave lesão à coletividade”, afirmou Teixeira.

A DPU também pede a condenação do Município de Belém ao pagamento de indenização por danos morais coletivos e danos sociais no valor de R$ 1 milhão, bem como a condenação solidária de todos os réus ao pagamento de custas e despesas processuais.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 21 minutos

País tem 29 casos confirmados de intoxicação por metanol, diz governo

Segundo Ministério da Saúde, 12 óbitos estão sob investigação

 © Arquivo/Marcelo Camargo/Agência Brasil
Geral Há 1 hora

Defesa Civil emite alerta severo de temporal para capital paulista

Fortes chuvas atingem a região neste fim de tarde
Geral Há 1 hora

Defesa Civil emite alerta severo para capital paulista

Fortes chuvas atingem a região neste fim de tarde
Geral Há 3 horas

Fábrica clandestina de bebidas usava etanol adulterado de postos

Uso de combustível falsificado pode ter sido a origem de intoxicações

 Segundo Costella, a obra é de fundamental importância para aprimorar a trafegabilidade dos usuários que circulam pela região -Foto: Divulgação/Daer
Transportes Há 4 horas

Estado inicia obras de recuperação da ERS-640, entre Cacequi e Rosário do Sul

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Logística e Transportes (Selt) e do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), deu início ...

Tenente Portela, RS
21°
Tempo limpo
Mín. 12° Máx. 26°
21° Sensação
1.98 km/h Vento
75% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h03 Nascer do sol
18h39 Pôr do sol
Sábado
28° 14°
Domingo
19° 13°
Segunda
22° 12°
Terça
24° 10°
Quarta
29° 14°
Últimas notícias
Geral Há 20 minutos

País tem 29 casos confirmados de intoxicação por metanol, diz governo
Saúde Regional Há 39 minutos

Gestor do Hospital Santo Antônio cobra apoio direto do Estado
Educação Há 45 minutos

Secretaria da Educação realiza ações do Revisa Saeb para reforço em Matemática e Língua Portuguesa
Câmara Há 45 minutos

Comissão aprova permissão para pequena empresa ceder créditos a receber da administração pública
Geral Há 59 minutos

Defesa Civil emite alerta severo de temporal para capital paulista

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,50 +2,34%
Euro
R$ 6,39 +2,81%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,86%
Bitcoin
R$ 663,900,11 -6,22%
Ibovespa
140,680,34 pts -0.73%
Mega-Sena
Concurso 2925 (09/10/25)
07
09
12
13
24
27
Ver detalhes
Quina
Concurso 6848 (09/10/25)
31
32
34
45
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3508 (09/10/25)
01
03
04
05
06
08
11
13
14
16
17
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2833 (08/10/25)
15
19
22
30
33
40
44
46
49
54
57
61
66
70
71
75
81
82
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2870 (08/10/25)
07
25
28
36
43
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias